瑞典「环保少女」童贝里乘船闯加萨 以色列下令阻挡

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（法新社耶路撒冷8日电） 瑞典「环保少女」童贝里等12名倡议人士正搭乘救援船前往加萨走廊，盼突破以色列封锁，完成人道援助，不过以色列国防部长卡兹今天下令军方阻止这艘船抵达加萨。

法新社报导，卡兹（Israel Katz）透过办公室发布声明称，他已下令军方阻止自由船队联盟（Freedom Flotilla Coalition）救援船「玛德林号」（Madleen）抵达加萨走廊（Gaza Strip）。

「玛德林号」数日前自义大利西西里岛出发，满载人道救援物资以及童贝里（Greta Thunberg）等12名国际倡议人士，欲突破以色列封锁，向加萨运送人道救援物资。

根据国际特赦组织（Amnesty International）6日发布的声明，「玛德林号」此次航行是基于「重要的团结倡议」，加萨现正面临「全球最严峻的人为人道主义灾难之一」，因此以色列「完全没有正当理由」阻碍人道援助。

卡兹今天表示，以色列不会允许任何人突破针对加萨的海上封锁，封锁目的则是为避免巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）取得武器。

卡兹指出：「致抱持反犹太思想的童贝里及她的伙伴们、哈玛斯的宣传工具：我明确地告诉你们，回头吧，因为你们不可能到得了加萨。」）