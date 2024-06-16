瑞典伊朗交换囚犯 伊朗前官员获释

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（法新社斯德哥尔摩15日电） 伊朗和瑞典今天宣布进行囚犯交换，瑞典释放一名因参与1980年代大规模杀害政治犯而被定罪的前伊朗官员，伊朗则释放境内关押的两名瑞典人。这场换囚行动是由阿曼斡旋而成。

伊朗通讯社（IRNA）电视台画面显示，现年63岁的伊朗前监狱官员诺利（Hamid Noury），下午5时30分左右降落在德黑兰麦拉贝德机场（Mehrabad Airport）。他之前是因参与1988年伊朗监狱大规模屠杀政治犯，而于2019年11月在斯德哥尔摩机场（Stockholm）被捕，并于2022年7月被判处无期徒刑。

诺利返回德黑兰约5个小时之后，欧洲联盟外交官佛洛德鲁斯（Johan Floderus）和具有瑞典伊朗双重国籍的阿吉齐（Saeed Azizi）也抵达斯德哥尔摩。

现年33岁的佛洛德鲁斯2022年遭伊朗指控替以色列从事间谍活动被捕，面临最重被处死刑的风险；而据瑞典说法，阿吉齐2023年11月遭伊朗以「不当理由」被捕。

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）告诉记者：「他们重获自由，回到瑞典的土地。」他补充说，两人已与家人团聚。

他说：「他们经历了人间地狱，如今与亲人团圆。以目前情况来说，他们状况良好。」