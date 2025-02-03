瑞典判定波罗的海光纤电缆破坏为意外 将释放保加利亚船只

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（法新社斯德哥尔摩3日电） 瑞典检方今天排除1条1月破损的波罗的海海底光纤电缆是遭到蓄意破坏，认定是意外造成。检方并表示，将释放事件发生后遭到扣留的1艘保加利亚船只。

1条连接北欧国家瑞典与波罗的海国家拉脱维亚的海底光纤电缆1月26日被发现破损，位置在瑞典领海内至少50公尺深处，这条电缆属于拉脱维亚国家广播电视中心（Latvia State Radio and Television Centre，LVRTC）。

事发后瑞典当局扣押悬挂南欧国家马尔他国旗的船只韦任号（Vezhen），这艘船属于巴尔干半岛国家保加利亚的航运商NaviBulgar，其执行长已否认有任何不法行为。

瑞典检察总署（Swedish Prosecution Authority）今天发布声明表示：「有关波罗的海海中介于瑞典和拉脱维亚之间的1起电缆破损事件，调查已澄清这并非一起恶劣的暗中破坏。」

检方还说，他们已做成决定，对于「疑似涉入这起电缆破损事件的船只取消扣押」。

瑞典检察官朱维斯特（Mats Ljungqvist）表示：「造成这起电缆破损的原因，已确立是天候状况加上设备与航海技术不足。然而，我们也一直能确立是遭到扣押的这艘船造成电缆破损。」

自从俄罗斯2022年2月对欧洲邻国乌克兰发动全面侵略后，波罗的海一带紧张情势升温。先是在2022年9月，将俄国天然气输送至欧洲的北溪天然气管线（Nord Stream）海底部分发生连串爆炸，造成管线破裂，至今原因仍未确定。

其后在2023年10月，1条连接北欧国家芬兰和波罗的海国家爱沙尼亚的海底天然气管线遭到1艘中国货轮的锚损坏后，也暂停运作。

到了去年11月17至18日，又发生在瑞典海域有2条电信缆线被切断。12月25日再发生芬兰与爱沙尼亚间的Estlink 2输电缆线和4条电信缆线遭到损坏。