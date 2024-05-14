瑞典总理对战时境内部署核武 保持开放态度

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（法新社斯德哥尔摩13日电） 瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天表示，他对战时在瑞典领土部署核武持开放态度。

瑞典今年3月加入北大西洋公约组织（NATO），放弃了两个世纪以来的军事不结盟政策。

瑞典议会将在6月针对与美国签署的「国防合作协议」（Defence Cooperation Agreement, DCA）进行表决，这项协议将允许美国进入瑞典的军事基地，并允许在瑞典储存军事装备和武器。

最近几周，瑞典和平与仲裁协会（Swedish Peace and Arbitration Association）等组织，呼吁瑞典政府在「国防合作协议」上，明定领土不允许部署核武。

不过瑞典政府一再坚称明文禁止并无必要，理由是瑞典「在核武议题上有广泛共识」，议会也决定承平时期禁止在境内部署核武。

面对批评者呼吁瑞典应禁止部署核武，克里斯特森今天表示，战时则是另一回事。他向瑞典国家电台（Sweden Radio）表示：「在战时，这是一个截然不同的问题，完全取决于实际状况。」

「在最糟情况下，我们这个地区的民主国家最终必须拥有足够能力，抵御可能以核武威胁我们的国家。」

克里斯特森坚称，瑞典境内是否部署核武是由瑞典决定，而非美国。「瑞典领土的事由瑞典决定。」

但他也强调：「我们加入北约和发展国防的一切目的，就是要确保这种情况不会发生。」

克里斯特森还表示，如果乌克兰是北约成员，「它就不会受到俄罗斯攻击」。