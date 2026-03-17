瑞典拟修法降低儿少入狱年龄 监所进行准备

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（法新社斯德哥尔摩16日电） 瑞典首都斯德哥尔摩（Stockholm）以北的罗瑟斯贝里监狱（Rosersberg）正准备收容年仅13岁的儿少，配合备受争议、预计7月生效的青少年司法改革。

瑞典右倾的少数政府获最大在野的极右派瑞典民主党（Sweden Democrats）支持，于1月宣布相关司改，内容包含将刑事责任年龄由15岁下修至13岁，适用于可判刑4年以上的罪行。

瑞典政府目的是为遏止儿童遭犯罪集团招募、充当执行爆炸和枪击等行动的马前卒，因为这些集团知道未成年者即使被抓也不会被送进监狱。

过去在瑞典犯下重大罪行的未成年人，会被安置于安全少年安置中心（SiS-hem），但这些设施也爆出不少问题，包括遭控成为帮派招募新血的来源。

司改修法仍待国会通过，但罗瑟斯贝里监狱是瑞典全国8个预计自7月1日起收容未成年罪犯的监狱之一。

监狱主管加布里埃尔・韦斯曼（Gabriel Wessman）在接受法新社（AFP）采访导览时说：「外界得知道，对这些孩子来说，这可能是他们第一次离家过夜，且地点是在监狱。」

狱内现正进行各项准备，包括将部分成年受刑人转往其他设施、兴建教室及改造牢房。

其中一个单位已将51名成年受刑人全数转移，腾出最多能容纳24名未成年人的空间。

冰冷生硬的混凝土户外空间也在重新整修。

韦斯曼说：「未来会变得更舒适，有更多绿色灌木、沙发、运动空间，当然还会移除烟灰缸。因为这些孩子不准抽菸。」

每名未成年收容人将住在一间10平方公尺的单人牢房，过去同一空间原本关两名成人。每间牢房都配有电视，墙壁则重新粉刷为绿色。

每个走廊最多安排6名青少年，设有共用淋浴间及专属户外活动空间，并配备专属教室。

然而这项司改备受争议。包含狱政单位在内接受谘询的数十个组织与主管机关，大多数都反对这项被许多人认为适得其反的措施。

儿童权益团体Bris的法律顾问霍格贝里（Julia Hogberg）告诉法新社：「这并不能阻止儿童犯罪??反可能产生相反效果，让犯罪的年龄变得更低。」

霍格贝里指出，将年纪这么小的孩童送进监狱「对儿童发展有害」并会增加再犯的风险。