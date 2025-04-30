瑞典节庆前再传枪击案 至少3死

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（法新社瑞典乌普萨拉29日电） 根据警方说法和媒体报导，瑞典1家发廊今天发生枪击案，至少造成3人死亡，让这个斯堪的那维亚国家因枪枝暴力事件引发的恐慌加剧。

这起枪击事件发生在乌普萨拉（Uppsala）市中心，此地预定明天举办春季节庆，估计能吸引超过10万人来到这个位于斯德哥尔摩（Stockholm）以北约60公里的城市。

警方说，发动攻击的是1名蒙面枪手，已证实有3人死亡。

媒体报导，傍晚发生枪击后，至少1名凶嫌利用电动滑板车逃跑。

瑞典司法部长斯特莫（Gunnar Strommer）称这次枪击事件「极为严重」，但警方不愿透露这是否为帮派长期争斗下的最新发展。

瑞典今年初才刚发生历来最严重的大规模枪击事件，社会正从不安情绪中平复。今年2月4日，35岁男子安德森（Rickard Andersson）进入奥勒布罗市（Orebro）1所成人教育中心枪杀10人，震惊瑞典。

警方发言人克拉林（Magnus Jansson Klarin）说：「有3人证实死亡，但尚未确认身分…我们获报提到1名骑电动滑板车的蒙面人，正在调查这些通报。」他还说，目前正在枪击现场附近逐户调查。

瑞典电视台（SVT）报导，其中1名死者是计划攻击黑帮头目阿布铎（Ismail Abdo）亲属相关调查中的嫌疑人。

乌普萨拉明天将举办「篝火节（Valborg），欢庆春天到来。

克拉林说：「预计明天会有10万至15万人到乌普萨拉庆祝篝火节，今天已有大批民众来此。」

瑞典近年难以遏止敌对帮派相互以枪械和炸弹攻击。本月稍早，哥特堡（Gothenburg）疑似帮派争斗导致2人死亡。去年，1名知名绕舌歌手在哥特堡的帮派争斗中被枪杀。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）