“弗蕾内丽”：瑞士人的爱情故事

在首饰盒里放几枚金币-这是瑞士人家很常见的做法。 Keystone / Gaetan Bally

当下经济、政治紧张的全球形势促使金价格飙升。这一背景进一步提升了“弗蕾内丽”的吸引力。弗蕾内丽(Vreneli)是瑞士的传统金币，长久以来，备受瑞士家庭的推崇。每次新版金币的铸造都会引发积极关注。但是最近一次，“弗蕾内丽”触发的轩然大波有些不同。

在瑞士搬家或清理公寓时要格外小心。因为，人们很有可能在抽屉里、包包的深处，甚至在旧外套衬里发现“弗蕾内丽”金币。

这些金币在瑞士的受欢迎程度不容置疑。在很长的一段时间里，它们是教父母最爱在洗礼或坚信礼上赠送教子女的礼物。在彩票游戏中第一个中奖的人也会得到“弗蕾内丽”作为奖品。

类似的例子无需赘述。简言之，在瑞士人的居家中，常常会看到“弗蕾内丽”的影子。

一种支付方式

必须指出的是，这些硬币曾被大量铸造。其中最常见的是一款面值20瑞郎的硬币，在1897年-1935年以及1945年-1949年间共铸造了58’234’255枚。

硬币正面刻有瑞士国徽、面值及发行年份；背面印着象征瑞士的群山前的少女，且刻有“海尔维第亚”(Helvetia，瑞士联邦的拉丁语名)字样。硬币边缘切面上铸有22颗星，代表当时瑞士的州数。

为什么瑞士人管这些20瑞郎金币叫做“弗蕾内丽”(Vreneli)？这个自1943年起流传开来的昵称起源不明。但被广为接受的解释是，“弗蕾内丽”来自“弗蕾娜”(Verena)-一个当年在瑞士德语区很受欢迎的女性名字。

还有一种10瑞郎硬币，被称为“半弗蕾内丽”。这类硬币仅在1911-1916年间以及1922年铸造过，因此比20瑞郎面值的“弗蕾内丽”更为罕见。当然，它们也算不上稀有，因为当年共发行了260万枚。

这些硬币之所以被大量铸造，是因为它们曾是用来支付的流通货币，后来才逐渐被纸币取代。一直到1936年之前，他们都是瑞士的官方支付手段。

与“拿破仑”平分秋色的“弗蕾内丽” 早在欧元问世之前，欧洲就已经流通过一种单一货币。 1865年，法国、比利时、瑞士和意大利建立了拉丁货币联盟。希腊也于1868年加入该组织。 该体系的一个重要成果是，1865年-1927年间铸造的各国基准货币均具有相同的纯金含量。 因此，20瑞郎硬币“弗蕾内丽”、20法郎硬币“拿破仑”(Napoléon)、20比利时法郎、20意大利里拉或20希腊德拉克马具有完全相同的价值，可在联盟各国流通使用。 除英国和德意志帝国外，许多其他国家都加入了拉丁联盟。因此，保加利亚20列弗、奥匈帝国8弗罗林、塞尔维亚20第纳尔以及罗马尼亚20列伊等面值各异的金币，其价值均与瑞士的“弗雷内利”金币等值。 拉丁货币联盟因第一次世界大战造成的货币动荡而遭受重创，并于1927年正式解散。 联盟标准同样适用于银币。值得注意的是，最后一批按此标准铸造的硬币是瑞士的50分、1瑞郎和2瑞郎硬币，直至1967年。因此若自动售货机拒收这些硬币也无需惊讶：这是因为它们的含银比例较高，导致其重量超过后续发行的硬币。

如今，人们已无法用现金购买汽车或奢侈手表。然而，现金并未完全失去其价值。除了作为收藏品之外，金币仍具有经济实用性，既能实现资产多元化配置，又能提供便于携带的避险资产。

压箱底的宝贝

鉴于其流通量之大，“弗蕾内丽”金币仅具有“金属内在价值”：也就是说，这些金币的价值只对应与其重量相同的当日黄金价格。尽管如此，当下黄金价格飙升对“弗蕾内丽”所有者来说也是不错的消息。

购买金币时，还需加上约5%的中介佣金。举例来说，在本文撰写时，一枚20瑞郎面值“弗蕾内丽”金币的年度交易价格在528至555法之瑞郎之间。

众所周知，在收藏界，价格往往因稀缺性而飙升。1897年铸造的“带刘海的弗蕾内丽”金币便是如此。这枚1897年铸造的试铸币上，弗蕾内丽头像前额的一缕发丝使其价格飙升至10万至15万瑞郎。

“贡多的弗蕾内丽”与“带刘海的弗蕾内丽”在相同的价格区间内。这款同样铸造于1897年的金币之所以珍贵，是因为它使用了瓦莱州贡多(Gondo)矿场开采的瑞士黄金。其另一个与众不同之处在于：金币的瑞士十字内部铸有小十字，另外其合金中不含铜，因而呈现更浅的绿色调。

不过，你大可不必怀着“找到’刘海或贡多弗蕾内丽‘”的希望把公寓翻个底朝天。因为找到”天降之财“的几率微乎其微-这两种特殊“弗蕾内丽”分别只铸造了12枚和29枚。

找到一枚1925年发行的100瑞郎“弗蕾内丽”的几率略高一些。这枚比普通硬币尺寸更大的珍贵金币，是应时任联邦主席Jean-Marie Musy的要求发行的。据估计，目前约有3500枚此类金币仍在流通。其金属价值约为2500瑞郎，但因其稀有性，其钱币价值达到15’000至20’000瑞郎之间。

一场网络灾难

2025年，为纪念100瑞郎面值“弗蕾内丽”金币问世百年，瑞士联邦造币厂(Swissmint)铸造了2500枚现代版纪念币。此次复刻版在钱币收藏爱好者中引发的不仅是热烈的反响，也有诸多不满之声。

新版价值100瑞郎的“弗蕾内丽”金币：绝大多数瑞士人只能看看照片，过过眼瘾。 Swissmint

2500枚纪念币于7月1日上午9点在瑞士造币厂的网上商店以每枚3500瑞郎的价格发售。但由于访问量过大，网站几乎立即瘫痪。当网站在中午左右恢复运行时，纪念币已全部售罄。

尽管出现了这种技术问题，并非所有人都空手而归。如今，在拍卖网站上，此纪念币的售价有时甚至高达初始价格的十倍。

这一情况引发了公众的不解和愤怒。据《周日报》(SonntagsZeitung)报道，一名收藏家向联邦检察院提出申诉，指控瑞士造币厂操纵其商店，使27家特权商户获益。联邦议会财政委员会也将对此事进行调查。而作为瑞士造币厂上级部门的联邦财政部则坚决否认了这些指控。

尽管“弗蕾内丽”杰作的再版因技术故障而略显逊色，但有一点值得欣慰：黄金的魅力在瑞士不减当年。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/)

