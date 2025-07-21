瑞士国旗为什么是方形的？

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2018年02月13日
2018年韩国平昌冬奥会开幕式上，当瑞士代表队步入奥林匹克体育场时，旗手手里举着的是一面长宽比例为3：2的长方形红底白十字旗- 这并非瑞士国旗的“常态”，只是为了和其他国家相统一。
面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？
瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。
人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？
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2024年07月29日
为庆祝8月1日瑞士国庆节，巨型瑞士国旗将再次被悬挂在森蒂斯峰(Säntis)石壁上。
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2013年05月10日
瑞士有26个州及半州，每个州都有自己的州徽。你知道瑞士国徽和州徽的历史和含义吗？
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2024年01月16日
自19世纪中叶起，瑞士联邦各部部长们就陆续开始接受来自他国贵宾访客赠送的各种外交国礼，其中部分堪称艺术品。您在视频中看到的这些藏品，只是联邦艺术收藏馆的冰山一角。
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2023年08月01日
每每提到“瑞士”，人们脑海中浮现的画面往往是奶酪、巧克力、巍峨的山脉以及银行。为了庆贺8月1日瑞士国庆节，我们破解了五个关于瑞士的谬见与流言。
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