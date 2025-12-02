瑞士将制定全国性扶贫战略

贫困：瑞士尚未实现其既定目标。 Keystone-SDA

瑞士仍未达到其减贫目标。根据瑞士首个全国贫困监测调查，2023年有8.1%的人口生活在最低生计线以下。

瑞士虽然是一个富裕国家，社会保障体系也十分完善，但贫困并未消失。政府在一份新闻稿中指出，2014-2017年期间，瑞士的收入贫困率有所上升，此后便一直在8-9%之间波动。

在新冠疫情期间，得益于政府为应对经济危机而推出的支持措施，贫困率保持了稳定。然而报告也指出，瑞士尚未实现其长期的减贫目标。

全国战略将出台

这份报告是瑞士首个具有扎实数据基础、内容全面的贫困状况参考出版物。报告中还包括了贫困群体讲述的自身经验，并在统计分析中呈现了他们的故事。该报告将作为2027年前制定出全国性扶贫战略的依据。

从收入角度看，贫困更常影响未就业者、单亲家庭、多子女双亲家庭、独居者、低学历者及外国人。

结构性条件影响

不过，报告指出，个人特征并不能解释全部原因。结构性条件对个人行为与发展的机会具有决定性影响，这包括教育体系的组织方式、托育服务、基本需求保障制度以及劳动力市场状况等。

贫困不仅仅是收入问题。生活中其他领域的困难会进一步加重脆弱的经济状况。

举例来说，近一半的收入微薄者患有慢性疾病；而只接受过义务教育的人受贫困影响的概率明显高于平均水平。

瑞士的贫困主要是“相对贫困”-收入不足以覆盖当地高昂的生活成本。物价、房租与医疗费用居欧洲前列，家庭结构脆弱、托育不足或遭遇失业，都可能使人迅速跌至贫困线以下。

同时，由于社会救助由各州负责并由市镇执行，瑞士在托儿服务、住房补贴和就业支持等方面存在明显的地区差异。这些结构性条件使得不同家庭在获得帮助和改善处境时的起点并不一致，也造成贫困在特定群体中更容易累积和固化。

