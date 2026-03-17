瑞士联邦议会通过恢复双姓氏提案

瑞士联邦议会计划恢复婚姻中的双姓氏选择权。 Keystone-SDA

瑞士联邦议会两院已就重新允许使用双姓达成一致。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss parliament agrees to allow double surnames again 更多阅览 Swiss parliament agrees to allow double surnames again

Deutsch de Parlament will Doppelnamen bei Heirat wieder ermöglichen 原版 更多阅览 Parlament will Doppelnamen bei Heirat wieder ermöglichen

双姓氏在瑞士曾经非常普遍，但自2013年以来被禁止使用。本着“一个家庭一个正式姓氏”的原则，法律要求结婚双方只能各自保留原姓；或选择其中一方姓氏作为共同家庭姓。子女必须使用单一姓氏(父或母之一)，不能双姓。2024年，瑞士联邦委员会支持了一项提案，允许姓氏组合以任意形式出现。此后，相关的议会委员会一直在商讨这一姓名改革。

瑞士议会联邦院经过简短辩论，于周一(3月16日)通过了议会国民院的提案。该法案即将迎来最终表决。

提案建议，缔结婚姻关系的双方应有权在双方姓氏基础上选择双姓作为法定姓氏。联邦院中的少数议员主张，将该选择权限制在双方的“婚前姓”范围之内，即结婚前的原始姓氏，排除已组合过的双姓氏或之前婚姻中改过的姓氏等情况。相关议会委员会以25票支持，17票反对的多数优势通过了该提案。

根据通过的提案，之前婚姻中的姓氏也可作为组合双姓氏时的选项。不过，子女不能使用双姓氏，只能由父母选择双方姓氏之一作为法定姓氏使用。

随着这一决定的出台，这场旷日持久的议会之争有望很快得到解决。

阅读最长 讨论最多