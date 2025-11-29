瑞士11月30日公投：全民公民服务与富人遗产税

瑞士就“尊重地球边界”议题进行投票 swissinfo.ch / Helen James

11月30日周日，瑞士举行本年度最后一次全民公投。瑞士选民对两项公民动议进行表决：其一是推行覆盖女性公民的全民公民服务，以替代义务兵役制度；其二是针对超级富豪开征额外遗产税，以资助气候行动。这两项提案引起广泛讨论，计票结果将于当日公布。

目前，所有18至40岁的身体健康的瑞士男性必须服兵役。因良心拒服兵役者可以选择在民事机构履行更长期的服务，通常涉及社会、医疗或环保领域。女性服兵役则属自愿行为。



如今，一项公民动议旨在以扩展至女性的全民义务性公民服务取代当前制度。该提案不应被视为对当前地缘政治局势的回应，尽管当前部分欧洲国家正恢复义务兵役制。推动此项公民动议的委员会早在2013年即已成立，并收集了必需的10万份有效签名以启动公投。该委员会认为现行制度已过时且不平等。

>> 以下是我们对公民服务动议的解读：

11月初的民调显示，瑞士民众对该提案持怀疑态度。根据瑞士广播电视集团委托gfs.bern进行的第二次民意调查，仅32%的瑞士公民表示支持该提案，而有64%的人明确反对，另有4%表示尚未作出决定。

瑞士政府与议会均对此项动议持反对立场，所有执政党团均未表示支持。各方的主要顾虑在于该动议过于激进，将给联邦、各州和国家经济带来高昂的成本。该提案仅获得少数小党派的支持，包括自由绿党(Liberal Green Party)、基督教社会党(Protestant Party)、海盗党(Pirate Party)以及中间党(Centre Party)青年团体等。

遗产税提案预计将遭否决

本次公投的第二项议题，是一项旨在通过新税种为气候变化应对措施筹集资金的动议。具体而言，由社会民主党(Social Democratic Party)左翼青年组织主导的动议委员会提议，当个人向后代遗赠或赠与资产超过5000万瑞郎(约合人民币4.4亿元)时，对超出5000万瑞郎的部分征收50%的税款。

关于额外税收收入的预估存在分歧。该动议发起方预计，若他们的提案获得通过，将会新增60亿瑞郎的税收收入，用于气候措施。反对方则预估，在富豪阶层不移居他国的前提下，新增税收约在25亿至50亿瑞郎之间。反对方警告称，若超级富豪和企业家选择迁离瑞士，最终税收收入甚至可能不增反降。

从国际视野来看，瑞士现行制度下直系后代继承遗产的实际税率远低于经合组织(OECD)平均水平。但需注意，各国遗产税方案在具体设计细节上存在显著差异。



>> 请参阅我们解读报告中关于遗产税动议的详细分析：

11月初的民调显示，瑞士选民会否决这项遗产税提案。根据前文提及的gfs.bern民调数据，仅30%受访者表示支持该提案，而68%的人明确反对。另有2%尚未作出决定。

该动议在政界获得的支持度同样低迷。政府与议会均持反对立场，主要政党中，只有社会民主党(Social Democrat)和绿党(Green)表示支持。

由少数人决定

瑞士公民每年最多参与四次全国性议题投票，但并非所有在瑞居住者都能在11月30日行使表决权。只有年满18周岁、且未受监护的瑞士公民才有资格就全国性议题进行投票。选民可通过邮寄投票或亲赴投票站两种方式表达意见。海外居住者须提前登记方可投票。全国约550万人具有投票资格-略低于瑞士900万总人口的三分之二。

在瑞士居住的非瑞士籍居民约占人口四分之一，不具备投票资格。

>> 关于外籍社群对无法参与投票的看法：

具备投票资格的公民中，通常有大约半数会参与投票。根据联邦统计局(Federal Statistical Office)的数据，在过去十年间，年度平均投票率维持在41%至57%之间。这意味着在实际操作中，获得约150万张选票即可赢得表决。

各州级投票议程

本周末的议程中，不仅进行全国性表决，各州也同步开展决策。

沃州(Vaud)正在审议是否应赋予旅居海外的本州居民参与瑞士联邦院议员选举的投票权。目前该州侨民已具备国民院议员的选举投票资格。在瑞士法语区各州中，除瓦莱州(Valais)外，沃州是目前唯一未开放侨民参议院选举投票权的州。约有2.5万名旅居海外的沃州居民将因此获得投票资格。

在沃州，还有一项动议正呼吁赋予外籍人士在州级层面的投票权和被选举权。符合条件的外籍公民必须在瑞士连续居住至少十年，并在沃州实际居住满三年。此外，沃州居民还将决定是否赋予受监护人员在州级层面的投票权。

在外阿彭策尔州(Appenzell Outer Rhodes)，选民正就一部新的州宪法进行表决。该宪法草案包含授予外籍居民投票权的条款，前提是其在瑞士连续居住至少十年，且为本州居民。但外籍人士仍不享有被选举权。若此宪法获通过，外阿彭策尔州将成为首个在州级层面授予外籍人士投票权的德语区州。

(编辑：Samuel Jaberg/ts，编译自英语：樊桦/gj)

