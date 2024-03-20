瑞士组织推加强中立性公投

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（法新社日内瓦20日电） 由于俄乌战争重新引发人们对瑞士长期以来不参与外国冲突立场的质疑，倡议人士今天表示，瑞士将就强化中立性进行投票。

主权主义组织「亲瑞士」（Pro Switzerland）副主席沃曼（Walter Wobmann）告诉「展望报」（Blick），该组织已收集足够的签名，以发起一项旨在巩固国家宪法内中立性的投票。

他们希望限制制裁等非军事措施、防止与北大西洋公约组织（NATO）建立更紧密关系，并排除加入军事联盟，除非受到攻击。

在瑞士的直接民主制度下，瑞士公民只要在18个月内收集10万个有效连署签名，就可以发起公投。

沃曼说：「我们已收集到近14万个签名。」

他表示：「我们会在4月11日（向联邦当局）提交倡议。在那之前，我们会继续收集签名。」

瑞士的传统立场是作为装备精良的军事中立国。

它拒绝向基辅当局提供武器，也拒绝允许其他拥有瑞士制武器的国家将其重新出口到乌克兰。

但自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，瑞士便跟进邻近的欧洲联盟（European Union）对俄国实施经济制裁。这项举动受到极右派的瑞士最大政党瑞士人民党（Swiss People’s Party）强烈谴责。