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瑞士公共部门首席执行官薪酬持续上涨

瑞士邮政储蓄银行(Postfinance)首席执行官是公共部门收入最高的人。
瑞士邮政储蓄银行(Postfinance)首席执行官是公共部门收入最高的人。 Keystone / Gaetan Bally

与政府紧密相关的9家企业及机构的高管去年的薪酬超过了50万瑞郎(约合人民币408万)，人数较前一年多了一位。瑞士邮政储蓄银行首席执行官Hansruedi Köng收入(不含职业养老金缴费)最高。

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Keystone-SDA

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根据瑞士联邦委员会6月14日发布的《2023年行政人员薪资报告》(Executive Salary Report 2023)，在担任瑞士邮政储蓄(Postfinance)首席执行官的过去一年中，Köng总收入大约83.5万瑞郎(约合680万元人民币)，比上一年多出约8000瑞郎(约合6.5万元人民币)。含雇主缴纳的社会保险金及职业养老金在内，其年薪接近100万瑞郎(约合815万元人民币)。

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与上一年相同，瑞士邮政(Swiss Post)首席执行官Roberto Cirillo以约82.5万瑞郎(约合672万元人民币)的薪酬排在收入排行榜的第二位；瑞士联邦铁路公司(Federal Railways)掌门人Vincent Ducrot紧随其后，年薪酬约77.6万瑞郎(约合632万元人民币)。如包含雇主缴纳的社保及职业养老金，Cirillo和Ducrot的收入总额则超过100万瑞郎。

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