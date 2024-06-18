瑞士公共部门首席执行官薪酬持续上涨

瑞士邮政储蓄银行(Postfinance)首席执行官是公共部门收入最高的人。 Keystone / Gaetan Bally

与政府紧密相关的9家企业及机构的高管去年的薪酬超过了50万瑞郎(约合人民币408万)，人数较前一年多了一位。瑞士邮政储蓄银行首席执行官Hansruedi Köng收入(不含职业养老金缴费)最高。

2 分钟

Keystone-SDA 其他1种语言 English en Salaries of Swiss public sector CEOs continue to rise 原版 更多阅览 Salaries of Swiss public sector CEOs continue to rise

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

根据瑞士联邦委员会6月14日发布的《2023年行政人员薪资报告》(Executive Salary Report 2023)，在担任瑞士邮政储蓄(Postfinance)首席执行官的过去一年中，Köng总收入大约83.5万瑞郎(约合680万元人民币)，比上一年多出约8000瑞郎(约合6.5万元人民币)。含雇主缴纳的社会保险金及职业养老金在内，其年薪接近100万瑞郎(约合815万元人民币)。

相关内容

相关内容 首席执行官薪酬：瑞士同美国有的一拼吗？ 此内容发布于 瑞士的各位首席执行官领到的薪酬在欧洲名列前茅，可是与美国同行相比，他们的薪酬却显得并不高。瑞士制药业的一些人将之视作一个问题。 更多阅览 首席执行官薪酬：瑞士同美国有的一拼吗？

与上一年相同，瑞士邮政(Swiss Post)首席执行官Roberto Cirillo以约82.5万瑞郎(约合672万元人民币)的薪酬排在收入排行榜的第二位；瑞士联邦铁路公司(Federal Railways)掌门人Vincent Ducrot紧随其后，年薪酬约77.6万瑞郎(约合632万元人民币)。如包含雇主缴纳的社保及职业养老金，Cirillo和Ducrot的收入总额则超过100万瑞郎。