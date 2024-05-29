2024年瑞士就业趋势良好

瑞士最大零售企业Migros配送中心的工人正在忙碌工作着。 KEYSTONE

2024年，瑞士就业继续保持积极发展态势。今年第一季度，出现了更多的工作机会。尽管就业前景指数略有下滑但仍朝着积极的方向发展。

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与去年相比，岗位数量增加1.8%。瑞士联邦统计局5月24日公布的数据显示，瑞士今年第一季度总就业人数为548万。不过，职位空缺数下降9.7%至11.43万个。

第二和第三产业共同推动了就业增长。瑞士各主要地区就业率均呈现上升趋势，尤其是瑞士中部地区，增幅达3.6%。仅在提契诺州出现了0.2%的略微下滑。

第三产业，即服务业的就业增长为2.0%，就业总人数达435万。第二产业，即工业及建筑业新增更多就业机会，就业人数增长0.7%，至113万人。

经季节性调整后，瑞士总就业人数达551万人，较上一季度上升0.6%。换算成全职岗位计算，瑞士全职就业人数可达427万，与去年同期相比增长了1.4%。

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瑞士联邦统计局表示，尽管就业前景指数较去年下降1.6%至1.05，但前景仍然乐观。

报告显示，高素质劳动力的招聘困局有所减轻，与前些年相比，有经验的劳动力仍然可遇不可求。