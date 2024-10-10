瑞士与中国在商业、政治等诸多方面有哪些交集？通过全面了解这个阿尔卑斯国家与中国相关的新闻、见解与分析，进一步洞悉瑞士视角。

16 分钟

我们每周发布的《瑞士媒体有关中国的报道》摘要，收集瑞士媒体过去一周与中国相关的报道，对诸如政治趋势、商业动向以及最新科技等进行了深入的解析。通过这份精炼的时事通讯，你可以了解到与你生活圈或业务相关领域的瑞士观点。这份新闻评论能帮助你建立一个全球视角，从报道中了解你关心的瑞士观点和分析。

我们甄选的主题涵盖外交、政治、科技、日常生活等各层面。本页面以每周一次的频率更新，因此你可将该页面加入浏览器书签，以供以后随时阅读。

相关内容

2024年10月10-16日

欧盟和美国越来越依赖中国，中国与西方经济关系对一些人来说，贸易给双方带来的好处大于坏处；另一些人则担心这种依赖关系会带来负面影响。在全球化经济中，减少现有的依赖性很难，如何对依赖问题作出应对，尚需探讨。

1992年，作为严格的独生子女政策的连带措施，中国将海外收养合法化。但随着从中国领养儿童相对容易的消息在国际上传播开来，很快就出现了供不应求的局面。收养儿童可以赚钱，许多中介收取数千美元的费用。腐败的官员有时甚至以虚假的借口将家庭的独生子带走。

中国政府加强对教师出国旅行的限制，理由是担心来自国外的间谍活动。中国政府要求教师上交护照。今后，他们每年只能出国一次，每次最多20天。这一规定不仅针对学校和大学的教职员工，同样也对高级公务员起约束作用。

点击阅读详情：

相关内容

相关内容 瑞士媒体：欧盟和美国越来越依赖中国–瑞士呢？ 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年10月10-16日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：欧盟和美国越来越依赖中国–瑞士呢？

2024年10月3-9日

10月1日中国23岁大学生在苏黎世持刀刺伤3名儿童，这场血腥事件让瑞士公众感到震惊，但中国媒体并未报道。中国近年来也经常发生此类袭击事件，所发生的这些流血事件之间并没有明显的联系：精神疾病、醉酒袭击，甚至是民族主义动机–犯罪背后有许多不同的原因。

中国的经济形势比迄今为止公开承认的更为严峻，政府希望通过大规模的经济刺激政策来应对形势，中国银行宣布了一系列货币政策措施，以稳定急剧下滑的经济。股票市场对此反应热烈，但是否能有成效并不好说。

中国网售平台包裹寄往前世界、且享受邮费折扣。2016年，在美国的压力下，万国邮联决定不再将中国视为发展中国家。2019年，该组织决定给中国发出的小件货物运输额外加价。瑞士邮政没有从中国小包裹业务中获利。

点击阅读详情：

相关内容

相关内容 瑞士媒体：持刀袭击儿童事件在中国也在增多 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年10月3日-9日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：持刀袭击儿童事件在中国也在增多

2024年9月26日-10月2日

瑞士高校在校生中有4000名中国学生和研究人员。但近年来，随着瑞士关于中国间谍活动和将科研成果用于军事目的怀疑，瑞士高校开始对中国学生感到不信任。“天真的时代似乎已经过去。”

美国政府希望禁止在汽车中使用中国软件，因为担心受到网络攻击。但瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF的一篇文章称：中国的汽车软件并无危险。美国的禁令不仅针对的是中国，同样针对俄罗斯。这样做的目的是为了防止今后发生此类破坏行为。

一项关于新冠病毒起源的新研究显示：”所有证据都表明新冠病毒起源于野生动物市场”，那么到底武汉华南市场是新冠疫情的起点，还是实验室事故造成新冠病毒的大规模传播？

点击阅读详情：

相关内容

相关内容 瑞士媒体： 瑞士大学对中国学生越来越警惕 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年9月26日-10月2日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体： 瑞士大学对中国学生越来越警惕

2024年9月19-25日

一名10岁日本籍男孩在前往深圳日语学校上学的途中遭到持刀袭击，并于次日抢救无效身亡。“这一悲剧在日本引起了轩然大波，并有可能加剧两国之间的外交紧张关系，”而中国媒体对此事件的报道存在延迟，社交媒体上的公开讨论也受到严格控制。中国共产党应该对‘日本人是敌人’的想法负责。

在中国，“全职爸爸”正在撼动父权制：家庭主夫’的身份在中国曾经是不可想象的，但随着人们观念的转变，这种身份正变得越来越普遍。这是父权传统衰落的一个标志，也表明社会和政府部门对家庭主夫的认可度在不断提高。

中国游客不再喜欢瑞士了吗？新冠疫情爆发后，一切都变了，来自中国的游客数量一去不复返。原因很多，其中包括中国政府鼓励公民国内游。最重要的是，大部分中国人不再有能力前往欧洲旅游……中国中产阶级消费者情绪跌至谷底。

点击阅读详情：

相关内容

相关内容 瑞士媒体：中国共产党应该对‘与日本为敌’的情绪负责 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年9月19日-9月25日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：中国共产党应该对‘与日本为敌’的情绪负责

2024年9月12日-9月18日

中国电动汽车有一个优势-通常比竞争对手便宜。然而，瑞士的电动汽车市场对中国制造商来说却是一块难啃的骨头。瑞士调研机构Sotomo做的一项调查显示，中国是迄今为止最不受欢迎的制造业国家。 中国电动车不受欢迎的原因很多，最常见的是与中国政府的政治分歧；其次是恶劣的工作条件和生产对环境的负面影响；此外还有对质量的担忧。

多年来，因为担心民众抵制，中国政府一直对退休年龄改革犹豫不决。现在终于下定了决心：从2025年1月起，中国将逐步提高退休年龄。在15年内，男性将在63岁退休，女性将在55岁或58岁退休。 不过目前这个提高退休年龄的时机也比较棘手，尤其可能引起年轻人的不满。

瑞士钟表业正处于困难时期，最令钟表制造商担忧的问题是来自亚洲的需求疲软。今年上半年，仅排在美国之后的最大市场中国(-23%)和香港(-20%)的出口大幅萎缩。 瑞士钟表业联合会和该行业雇主联合会呼吁政界和瑞士央行采取行动。

点击阅读详情：

相关内容

相关内容 瑞士媒体：瑞士人为什么不买中国的电动汽车 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年9月12日-9月18日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：瑞士人为什么不买中国的电动汽车

2024年9月5日-9月11日

9月5日，中非峰会在北京人民大会堂开幕，习近平向来自50多个非洲国家的元首和高级代表承诺，未来几年将在非洲各国投资510亿美元，并创造100万个就业机会。然而，中国最终能否兑现这些承诺尚不确定。中国-全球南方项目联合创始人埃里克·奥兰德(Eric Olander)说：“没有任何机制可以评估中国是否兑现了承诺。少数几个可以核实的案例结果也不是很有利。”

中国政府正在为自己设定雄心勃勃的目标：到2030年，中国道路上40%的车辆将是电动车。在电动汽车快速发展的背后其实是一项强大的战略：首先，中国正在使自己成为全球可再生技术市场的领导者；其次，能源转型正在令中国减少对外国原材料的依赖。如果中国的汽车越来越电气化，这将会减少中国的经济依赖性。

中国经济的复苏出现一线希望：其8月份的出口增长高于预期。中国对几乎所有市场的出口都有所增长，其中对欧盟、印度和巴西的出口增长显著。瑞士银行分析师桑德罗·潘纳格尔(Sandro Pannagl)评论说：“虽然出口顺差的大幅扩大对经济增长本身具有积极意义，但考虑到许多工业化国家的经济放缓以及对中国出口的抵制日益增加，中国不可能保持这一速度。”

点击阅读详情：

相关内容

相关内容 瑞士媒体：中国为何缩减向非洲的投资 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年9月5日-9月11日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：中国为何缩减向非洲的投资

2024年8月29日-9月4日

瑞士左翼政治家认为，瑞士最近为进一步拓展与中国自由贸易协定开绿灯的做法非常不理智，因为如果瑞士国民认为瑞士对于中国人权状况视而不见，民众不会接受与中国签署自贸协定。瑞士与中国重新进行自贸协定谈判将给瑞士与欧盟的谈判带来挑战。

中国新上映的电影《逆行人生》描写了食品配送业工人艰辛的生活，在网络上引发热议。直至2021年底，中国该行业的就业人数已超过1300万。电影中的虚构人物高志垒为了这份辛苦的工作牺牲了自己的健康。一位网民在微博上评论道：”我们的艰辛得到的回报能维护我们的尊严吗？“

弗里堡大学历史学家、汉学家Ariane Knüsel和巴塞尔大学政治学家、哲学家Ralph Weber新书《瑞士与中国-从鸦片战争到新丝绸之路》，追溯了瑞士与中国的关系史。 中国领导人对瑞士联邦的看法相对积极……与其他欧洲国家不同，瑞士并没有被视为殖民国家，因此对‘百年屈辱’也不负有责任。

2024年8月22-28日

中国驻瑞士大使馆的代表希望瑞士亚洲商会去掉“台湾”一词，改为“中国台北”。中国要求所有希望与中国保持外交关系的国家均不承认台湾是独立国家。瑞士因此也支持所谓的一个中国政策…… 在瑞士，台湾只设有一个不具有外交地位的文化和经济办事处。

中国对Harris的政治姿态“不抱任何幻想“，认为其时有”敌对举动“，且民主党政府已经达成政治共识，将中国视为主要竞争对手。但副总统竞选人Tim Walz则是“另一回事”。中国希望Walz的中国经历能够对美国的对华政策产生积极影响。

瑞中自贸协定续签可能遇到的一个阻碍：虽然联邦委员会希望续签2014年签署的瑞中自贸协定，但绿党要求在协定中加入一项人权条款。如果此意见不被采纳，绿党威胁要就中国人权和自贸协定发起复决。

点击阅读详情：

相关内容

相关内容 瑞士媒体：在其他西方国家疏远中国时，瑞士反其道而行 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年8月29日-9月4日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：在其他西方国家疏远中国时，瑞士反其道而行

2024年8月15-21日

当前中国政府为了遏制婚姻和生育不断减少的趋势，已不再止步于温和的劝诫，而是采取了越来越令人质疑的方式向女性施压的现实警示。提倡的积极培育新型婚育文化，认为中共官员有责任加强对年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引导。

《房地产危机、负债累累、需求下降-中国经济的弱点日益凸显》一文，通过普通民众的视角，描绘出中国的经济图景。虽然中国政府希望克服当前的经济衰退，但今年下半年的前景依然相当黯淡。

位于苏黎世湖北端的拉珀斯维尔-乔纳市(Rapperswil-Jona)与中瑞(重庆两江)产业园(Sinoswiss Technopark)的一场交易，很可能会抱憾搁浅。眼下一场法律纠纷已迫在眉睫。这个曾在2019年以雄心勃勃为开端的故事，如今却迎来了一个颓丧的结局。

点击阅读详情：

相关内容

相关内容 瑞士媒体：中国政府期待女性“以生育为己任” 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年8月15-21日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：中国政府期待女性“以生育为己任”

相关内容

相关内容 瑞士媒体：外界对中国最大的误判之一就在于高估了它 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年8月8-14日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：外界对中国最大的误判之一就在于高估了它

相关内容

相关内容 瑞士媒体：中国计划将国民退休年龄提高到65岁 此内容发布于 亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年8月1-7日)发布的有关中国的报道。 更多阅览 瑞士媒体：中国计划将国民退休年龄提高到65岁

通讯订阅

订阅我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，了解瑞士媒体对中国大事件的解读及分析。

相关内容

瑞士百科

如果你想了解更多关于瑞士的信息，从如何申请瑞士居留签证，到如何办理瑞士出生登记，再到瑞士教育体系是如何运作的，你都可以在这里找到温馨提示、详实的解释说明以及各类实用信息的相关链接。

相关内容

相关内容 瑞士百科 从瑞士签证要求到教育系统的运作，你可以在这里找到及了解瑞士的各类法规、信息、建议和链接。«瑞士百科»是专为外国人、游客及留学生准备的实用指南，提供涉及瑞士社会方方面面的一站式服务。无论您是想要加入瑞士国籍，或是在瑞士买房，«瑞士百科»都可以告诉您该怎样做。 更多阅览 瑞士百科

此外，我们还为中文读者改编以及改写了适宜大家阅读兴趣和阅读习惯的其他一系列调查性报道和深度报道。以下就是部分实例：

瑞士在死刑问题上不想中立

互联网如何重塑全球邮政服务

塑造当代瑞美关系的五大事件

人与酒的醉人情史

瑞士能否新建核电站？

俄罗斯调查确认：普京的儿子确在瑞士出生

瑞士资讯中文部