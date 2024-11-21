瑞士媒体：中国欲在拉丁美洲取代美国

2024年11月14日，秘鲁总统迪娜·博卢阿尔特与中国国家主席习近平在钱凯镇中资港口落成典礼后握手。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年11月14-月20日)发布的有关中国的报道。

10 分钟

在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道：中国在秘鲁建造的巨型港口钱凯港体现出中国在南美洲的影响力，中国希望将自己定位为拉美地区美国的替代者，其对拉美的兴趣除了铁矿石之外，还包括生产电动汽车电池所需的锂；特朗普身边围绕着强硬派和主张与‘亚洲巨人’对抗的人士，未来美国国务卿马可·鲁比奥是一位众所周知的反华人物。鲁比奥对台湾友好，可能促成对台湾有利的政策，这无疑会激起北京的愤怒；瑞士海关正在打击来自中国的非法产品，其在近期一次抽查中发现，近700个来自中国电商的包裹装有非法物品，其中主要是药品和勃起兴奋剂。

下面是主要内容摘要：

中国如何通过在南美建造巨型港口施加影响

瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF于11月15日报道，中国在秘鲁建造的巨型港口钱凯港体现出中国在南美洲的影响力，中国国家主席习近平和秘鲁总统迪娜·博卢阿尔特(Dina Boluarte)共同为这个港口剪了彩，这是南美洲首个由中国控制的港口。该项目总投资达35亿美元，第一期扩建工程每年可处理约一百万个集装箱。习近平表示，该港口将促进中国和拉丁美洲之间的发展。

钱凯港由中国国有航运公司中远集团运营，是拉丁美洲第一个完全由中国公司运营的港口。港口面积超过100个足球场，最大的集装箱船几乎可以全自动停靠和离港。新港口还将缩短前往中国的时间，从以前的40天缩短到23天。

中国关注的不仅是与秘鲁的直接海上联系，而是与整个南美洲的联系。习近平访问拉美是当日中国媒体的首要话题，秘鲁港口是中国在拉美投资的几个大型项目之一，其他项目还包括发电厂、有轨电车和桥梁。

然而，中国对该港口的控制受到了争议。前美国外交官埃里克·法恩斯沃斯(Eric Farnsworth)表示，中国利用了美国的缺席，秘鲁国会通过了一项法律，授予中远独家使用港口的权利。这表明中国是在秘鲁建造中国港口，而不是为秘鲁建造港口。

“中国正在利用我们的缺席，这是一个真正的问题。” 前美国外交官埃里克·法恩斯沃斯(Eric Farnsworth)

中国对拉美的兴趣最初集中在铁矿石等原材料上，后来扩展到生产电动汽车电池所需的锂。中国还希望将自己定位为拉美地区美国的替代者。近年来，拉美大多数国家与中国的贸易额都超过了与美国的贸易额。

自2009年签署自由贸易协定以来，中国和秘鲁之间的贸易额翻了一番，达到330亿美元。过去十年间，中国政府在秘鲁的矿业和能源项目上投资了约240亿美元。

中国的魅力攻势在拉丁美洲进展顺利。巴西作为南美最大的经济体，在卢拉·达席尔瓦(Lula da Silva)总统的领导下与中国走得很近，但卢拉并不想疏远美国。他正在寻找一种让大国相互竞争的方式。阿根廷第二大经济体，也欢迎所有投资，无论来自美国还是中国。(SRF外部链接/德)

11月19日，香港法院对45名民主运动人士处以重刑。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

特朗普新团队中的反华鹰派

瑞士免费通勤小报《20分钟报》(20 Minuten) 11月14日发布文章《特朗普新团队中的反华鹰派》，列举了美国未来新内阁中的反华人物。文章写到：“特朗普身边围绕着强硬派和主张与‘亚洲巨人’对抗的人士。”

首先值得一提的是佛罗里达州参议员马可·鲁比奥(Marco Rubio)，他即将出任美国国务卿。这位众所周知的反华人物因反对中国对新疆和香港的政策而受到中国制裁，不得进入中国领土。对他的任命可能会使中美外交关系复杂化-至少，未来美国国务卿的对华访问将成问题。

“这些鹰派不仅仅在中国问题上态度强硬……与拜登政府相比，中美对话的交流和机制将大大压缩和减少。” 吴心伯，上海复旦大学教授

文中另外提到，被特朗普任命为中央情报局局长的约翰·拉特克里夫(John Ratcliffe)曾表示，新冠病毒出自武汉实验室。另一位有望担任白宫国家安全顾问的迈克·华尔兹(Mike Waltz)曾呼吁美国“现在就得开始应对中共的威胁并武装台湾”。他指责北京正在进行“与20世纪30年代纳粹德国规模相当的军事集结”。

文章指出，上述言论可能“符合台湾领导人的口味”。鲁比奥是台湾的老朋友，可能促成对台湾有利的政策，“这无疑会激起北京的愤怒。”

中国外交部门迄今拒绝对特朗普的任命发表评论。(20 Minuten外部链接/法)

瑞士海关正在打击来自中国的非法产品。 Keystone-SDA

瑞士海关如何打击来自中国的非法产品

瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF于11月15日报道，瑞士海关正在打击来自中国的非法产品。随着电子商务的兴起，像希音(Shein)、特姆(Temu)和全球速卖通(Aliexpress)等中国在线零售商向瑞士发送了大量廉价商品。2023年，这些平台在瑞士的销售额接近10亿瑞郎(约合人民币90亿元)，占瑞士在线贸易总额的7%。

然而，许多商品在瑞士并不合法。瑞士联邦海关和边境安全局最近进行了一次重点抽查，发现了近700个装有非法物品的包裹，主要是药品和勃起兴奋剂。瑞士消费者通常不知道这些物品是违禁品。

“消费者往往不知道他们订购的是违禁品。” 苏黎世海关办公室主任塔尼亚·布鲁纳(Tanja Brunner)

非法货物不仅来自中国，还通过德国或印度等地运往瑞士。海关查获的非法物品会移交给有关部门处理，可能面临罚款或刑事诉讼。即使是无意购买非法物品的消费者也可能受到最低300瑞郎的处罚。(SRF外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 瑞士将成立科学诚信能力中心 此内容发布于 瑞士高校联席会议(Swiss University Conference)就在瑞士建立科研诚信能力中心达成一致。 更多阅览 瑞士将成立科学诚信能力中心

相关内容

相关内容 瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎 此内容发布于 瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。 更多阅览 瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎

相关内容

相关内容 人工智能可减少科研所需动物数量 此内容发布于 瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。 更多阅览 人工智能可减少科研所需动物数量

相关内容

相关内容 瑞士性工作者频繁遭受暴力侵害 此内容发布于 据一项探索性研究发现，性工作者在瑞士也频繁遭受暴力侵害。 更多阅览 瑞士性工作者频繁遭受暴力侵害

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： 马修·艾伦 如何避免人工智能被强国和大公司垄断？ 人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。 参与讨论 14 赞 查看讨论

通讯订阅

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于11月28日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部