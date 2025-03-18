瑞士性传播疾病：病例数多了，预防资金少了

瑞士将削减“Love Life”性病预防宣传活动的资金。 Copyright: Vonier.ch

近年来，全球性病病例持续走高，瑞士也不例外。尽管如此，今年2月，瑞士联邦公共卫生局(FOPH)宣布，为了从2026年起每年节省1100万瑞郎(约合9095万人民币)经费，将削减多项国家级健康战略的资金支持。其中包括一项旨在针对性传播感染和艾滋病的预防计划。

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瑞士政府于2023年11月启动了国家性病防治战略，希望扭转梅毒和淋病病例上升的趋势，并在2030年前消除艾滋病毒、乙型肝炎和丙型肝炎的传播(这些疾病通常通过注射毒品传播)。作为该战略的核心公众宣传和预防活动之一，“Love Life”也将受到政府削减公共开支措施的影响。这些削减由瑞士议会和政府批准，并作为国家削减财政支出计划的一环加以执行。

性病通常由病毒、细菌或寄生虫传播，主要通过性接触感染，并可能发展为疾病，进而引发症状。

自1987年推出以来，“Love Life”因其大胆直率的广告宣传，鼓励人们践行安全性行为而广受关注。瑞士联邦公共卫生局的发言人表示，该宣传活动仍将继续，但预算将减少，未来将更专注于青少年和年轻人。不过，他未透露具体削减金额。

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此外，瑞士联邦公共卫生局还将裁撤19.5个全职职位。

性传播感染病例正在上升

瑞士国内外的专家，包括世界卫生组织(WHO)和欧洲疾病预防控制中心(ECDC)，都报告称性病病例数量正在上升。瑞士的性病感染率自2000年代初以来一直在增长，在2020年春季，由于新冠疫情期间的社交隔离措施，感染人数曾短暂下降，但到了2020年底，病例数已恢复至疫情前水平。

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美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，这一激增可能是由于新冠疫情导致预防和护理工作受到干扰、筛查减少，以及“性传播感染项目资源被重新分配”所引起的。

去年11月，美国疾病控制与预防中心宣布，整体性传播感染“流行”有所放缓，2022年至2023年间下降了1.8%，这一趋势“令人鼓舞”，但同时指出，病例数量仍然“居高不下，令人难以接受”。

美国政府近期的换届以及随之而来的卫生和科学研究经费削减，也令卫生专业人士感到担忧。美国性传播疾病协会(ASTDA)在一份声明中表示：“这些措施破坏了对数据的收集、分析和传播，而这些数据对于在美国有效控制性传播感染至关重要。”

此外，美国还主导了“总统紧急艾滋病救济计划”(PEPFAR)，自2003年成立以来，该计划为全球70%的艾滋病防治工作提供了资金支持。尽管艾滋病毒感染病例目前保持稳定，但联合国艾滋病规划署(UNAIDS)副执行主任克里斯汀·斯特格林(Christine Stegling)警告称，如果该计划在3月25日到期后未能再延续四年，“未来可能会有630万人因艾滋病相关疾病死亡。”

安全套使用率正在下降

在欧洲，自2000年代初以来，性传播感染病例数量也有所上升。根据欧洲疾病预防控制中心今年2月发布的最新研究结果，淋病病例激增，“与2022年相比增长了31%，与2014年相比则激增了300%以上，”该监测项目指出，淋病可能导致男性和女性在排尿时出现灼烧感以及分泌物增多。

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尽管性传播感染病例的增加可能与检测和报告的改进有关，但欧洲疾病预防控制中心警告称，淋病感染率的增长可能会导致抗菌素耐药性，“耐药菌株的出现(可能会威胁)当前治疗的有效性”。

世界卫生组织指出，性传播感染可以通过抗生素治疗，并且通过“正确且持续”使用安全套加以预防。

该组织欧洲办事处发现，在2014年至2022年间，15岁以上人群的安全套使用率“显著下降”，而“无保护性行为的比例令人担忧”。

尽管瑞士在2014年至2022年间，15岁男孩的安全套使用率在欧洲居于最高(77%)，但2023年淋病病例仍同比增长了20%。与此同时，根据瑞士联邦公共卫生局的数据，梅毒和艾滋病毒感染病例略有下降，而衣原体感染病例相比2022年小幅上升。

瑞士国家卫生部门的一位发言人表示：“瑞士在艾滋病毒及乙型、丙型肝炎病毒防治方面，拥有多年的成功预防经验。”2020年，瑞士成为全球仅有的两个实现联合国艾滋病规划署目标，以助力在2030年前终结艾滋病流行的国家之一。

“Checkpoint”机构的日内瓦分部，是一个致力于实现LGBTQ+健康社区的中心。该中心的联合主任克里斯托夫·卡坦(Christophe Catin)表示：“推广与预防仍然是重大公共卫生议题。为了确保我们LGBTIQ+社区能够获得低门槛服务，我们仍然需要瑞士联邦公共卫生局的支持，无论是资金方面，还是在公共卫生指引或策略方面。”

除了对LGBTQ+群体影响较大外，在瑞士，性传播感染病例也正在老年群体中蔓延。数据显示，在2019年至2023年间，55至64岁的异性恋男性报告的梅毒病例数量，比15至24岁的年轻人还要多。在美国，疾病控制与预防中心报告称，2012年至2022年间，55岁及以上人群中的淋病、衣原体感染和梅毒病例增长了两倍多，主要原因是对风险缺乏认知。

相关信息 近年来，性传播感染(STI)病例数在全球范围内快速上升，不仅影响着欧美国家，中国的情况也不容忽视。根据2023年数据显示，中国艾滋病(HIV)的发病率为每10万人4.2例，淋病和梅毒的发病率分别为7.3例和37.6例。

(编辑：Virginie Mangin/gw，编译自英语：樊桦/gj)