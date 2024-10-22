钻法律空子，在瑞士可以喝生牛奶

生牛奶可能含有病原体，因此并非在所有地方都可以销售。 Lars Berg / Laif

长期以来，饮用生牛奶一直被认为会引发健康风险。但现在，生牛奶又回到了人们的冰箱里。世界各地都在调整立法。在瑞士，规章强调标签制度和个人责任。我们为您详解如下。

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美国共和党政治家Jason Schultz花了16年时间才促成了法案，允许美国爱荷华州合法销售未经巴氏消毒的生牛奶。2008年，当Schultz赢得本州众议院席位时，他并未想到会遇到多少阻力。爱荷华州是一个以盛产玉米和猪肉而闻名的中西部农业管辖区。当地集市上甚至有一头六百磅(超过270公斤)重的、由黄油制作的牛塑像。

Schultz在一封电子邮件中写道：“我以为(生奶销售合法化)是一件很容易的事。”

直到去年5月，随着他所在的政党掌握了立法机构，共和党州长Kim Reynolds最终签署了该法案，这项立法才得以通过。从2025年7月起，爱荷华州的奶农将可以直接向消费者出售生牛奶。而阻力来自公共卫生机构和主要乳制品集团。他们认为生牛奶可能携带病原体，危害公众健康。

“我所希望的就是让爱荷华州居民喝到新鲜的牛奶，而不用担心政府或企业的干预。我们终于成功地做到了这一点。“Schultz欣喜地说。

于是，爱荷华州加入了美国允许销售生牛奶的行政州的行列，这一队伍越来越”壮大“。然而，要想无限制地获得生奶，仅生活在一个允许销售生牛奶的州还是不够的：在30个这样的州中，有17个州只接受农场直销。有20个州禁止直接销售，有8个州接受“牧群共享”(herd-share)协议，即在共享牛群中拥有自己奶牛的人可以获得生奶用于个人消费。更为复杂的是，联邦法律禁止将生奶从一个州运到另一个州。

外部内容

同样，不同国家关于生鲜乳销售的立法也大相径庭。澳大利亚、加拿大和苏格兰禁止销售生牛奶，而在欧洲和日本的大部分地区，符合特定卫生标准并接受抽查的农场可以销售生奶。而在巴西，虽然原则上禁止生牛奶贸易，但是无法正常获得巴氏杀菌牛奶的偏远地区则属例外。

在瑞士，销售生牛奶理论上是非法的。但在某些条件下又是被允许的。瑞士食品法规不允许宣传或销售直接饮用的生牛奶。在瑞士销售的所有牛奶都必须经过巴氏杀菌。换句话说，牛奶必须加热到至少72度，且持续15秒钟，然后迅速冷却。但这并不妨碍分散在瑞士各地的农场设置生奶自动售货机-这样的机器在瑞士有400多台。

联邦食品安全和兽医局发言人通过电子邮件解释说：”在瑞士，生牛奶在不设前提的情况下，被视为不适合消费的产品。只有在告知消费者保质期、储存条件和温度的情况下，才可以出售。“

这意味着，如果瑞士牛奶生产商在自动售货机上贴有标签，警告消费者牛奶必须加热后饮用的话，就属于合规销售。至于买家是否照做，就不是他们的责任了。

“生鲜奶在中国” 生鲜乳是指未经加工和处理的原奶，是从奶牛体内直接挤出来的新鲜牛奶。 在中国，生鲜乳主要是奶制品行业的核心原材料，仅有少量原奶出售给消费者。专家不建议购买原奶，并提示，如若购买，务必煮沸方可饮用。 生鲜乳在中国的国家标准包括感官指标、理化指标、微生物指标、抗生素指标、兽药残留指标、添加剂指标和包装材料要求等方面的规定。其中： 感官指标：生鲜乳应该呈白色或略带黄色的均匀乳液，无异味、无异物、无凝块、无沉淀物等。 理化指标：生鲜乳的脂肪含量应该不低于3.1%，蛋白质含量应该不低于2.9%。 微生物指标：生鲜乳的菌落总数应该不超过50万CFU/毫升，大肠菌群不得检出，沙门氏菌不得检出。 抗生素指标：生鲜乳的抗生素残留应该符合国家相关规定，不得检出禁用物质。 来源：乳制品信息网/中国经济网

并非”下金蛋的鹅“

“在柜台或自动售货机上销售生鲜乳必须进行透明申报。责任在消费者，”瑞士牛奶生产商联合会(Swissmilk)项目及援助部负责人Thomas Reinhard解释说，”到目前为止，这项规定几乎没有引起过任何问题。“

在伯尔尼近郊，瑞士资讯swissinfo.ch记者看到生奶自动售货机旁摆放着塑料杯。这表明，一些消费者会就地饮用生牛奶，而不是按照规定带回家加热。

对瑞士乳制品生产商来说，生牛奶并不是”下金蛋的鹅“。但生奶直销确实为他们提供了一个额外的市场利基。

“原奶自动售货机相当昂贵。销售原奶的利润也并不高，但我能收回成本。”Nicolas Pellaud在瓦莱州的Nendaz经营着一家手工奶制品店，他说：”与其说这是我的收入来源，不如说这是为顾客提供的一项服务。“

回应特殊要求

同样，Esther Mottier也坦言，她最大的动力在于满足客户的特定要求，而不是经济收入的考量。在她位于 Château-d’Œx的有机食品商店旁，设有一台生鲜牛奶销售机，为了满足少数患有食物不耐受症的顾客或生鲜牛奶爱好者的需求。

“通过自动售货机销售生鲜奶，每升的价格比卖给批发商或零售商要高。但销售数量非常有限，”她向瑞士资讯确认道，”这不足以使生奶销售成为一个真正盈利的生意。“

关于生鲜乳的立法引发了有关食用生鲜乳的风险和益处的大讨论。瑞士农业研究机构Agroscope于4年前进行了一项相关研究，得出结论：生牛奶及其副产品对肠道微生物群有积极影响。

2022年，根据2016年食品安全调查和2019年食品与营养调查，美国食品和药物管理局发现，4.4%的美国成年人在过去一年中至少饮用过一次生牛奶。其中大部分是生活在准售州乡村地区的年轻人。根据俄勒冈大学2014年在该国西北部进行的另一项调查，人们消费生牛奶的主要原因分别是：口味好(72%)、感到对健康有益(67%)、支持当地奶农(60%)和预防疾病(50%)。

“帮助爱荷华州民众恢复自由是我的目标。风险和利益都握在公民手中，就像瑞士一样。”政治家Jason Schultz解释道。

风险和收获

尽管生牛奶近来重获青睐，但研究表明，饮用生奶仍然存在健康风险。美国疾病控制中心认为，“饮用或食用生牛奶制成的产品会使人感染弯曲杆菌、隐鞭毛虫、大肠杆菌、李斯特菌、布鲁氏菌和沙门氏菌等微生物”。美国食品和药物管理局、疾病控制中心以及美国儿科学会等其他机构都对消费生牛奶的危险提出了警告。今年7月，加利福尼亚一家农场出售的生奶含有沙门氏菌病，导致165名美国人(主要是儿童)患病。

在瑞士，自动售货机的标签上没有关于饮用生牛奶相关风险的警告。《联邦食品法》第13条规定，政府有”规定设置‘特殊危险’警告标签“的权力。至少在目前，这一权力尚未被使用。

除了细菌威胁之外，还存在另一种新风险：禽流感。今年3月，美国奶牛体内发现了高致病性禽流感病毒。研究人员从四个受影响州的牧群中共采集275份生乳样本，其中57.5%的样本发现了禽流感病毒。额外检测显示，这些样本中的四分之一含有传染性病毒。后续研究证明，巴氏杀菌法可以消灭生牛奶中的所有禽流感病毒。

“瑞士和欧洲目前没有发现奶牛感染禽流感的病例。因此，我们认为目前没有必要禁止销售生牛奶。”联邦食品安全与兽医局发言人向瑞士资讯表示。

相关内容 讨论 提问者： 阿南德·乾德拉塞卡 应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？ 瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。 参与讨论 25 赞 查看讨论

尽管如此，该局免疫学和病毒学研究所与联邦农业研究所Agroscope目前正在合作评估生牛奶中存在禽流感病毒的相关风险。

该局发言人保证道：“如果有新的发现，我们一定会采取适当的应对措施。”

(编辑：Virginie Mangin，编译自法语：郭倢/dh)