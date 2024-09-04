欧洲年轻人使用安全套的频率降低

世界卫生组织(World Health Organization, WHO)表示，近年来，欧洲年轻人使用安全套的频率大大降低。不过，瑞士是个例外。
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世界卫生组织欧洲区域办事处8月底指出，欧洲地区无保护措施的性行为发生频率之高“令人担忧”，这让年轻人面临“性传播疾病和意外怀孕的巨大风险”。
世卫组织对欧洲地区，包括中亚在内的42个国家(共53个国家)中的24.2万15岁青少年进行了调查，并得出上述数据。数据表明，性活跃的男孩中，最近一次性行为中使用安全套的比例从2014年的70%，下降到2022年的61%。在女孩中，该比例从63%降至57%。
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近三分之一的年轻人表示，在上一次性行为中既没有使用安全套也没有服用避孕药。该比例与2018年基本持平。相较2014年，2022年的避孕药使用情况保持在相对稳定的水平。26%的15岁青少年称在最近一次性行为中服用了避孕药。
瑞士安全套使用情况
在2022年调查进行时，瑞士15岁男性中，在最近一次性行为中未使用安全套的比例大约为22%。
瑞士是避孕措施使用频率较高的国家之一。在瑞典，未使用安全套的比例高达43%。
同年龄段的瑞士女孩中，28%的人在上一次性行为中没有安全套的保护，77%的同年龄段少女称未服用避孕药物。
世卫组织欧洲区主任Hans Kluge批评说，许多国家仍然忽视适龄的全面性教育。世卫组织指出，性教育不足不仅会导致性疾病传播及意外怀孕的发生率升高，增加医疗成本，更会影响年轻人的教育和职业发展。
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