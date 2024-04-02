青少年吸烟人数增加令瑞士成瘾问题专家震惊

大约6%的瑞士13岁青少年在“瑞士瘾者”调查前一个月至少吸过一次烟，比2018年的数据翻了一倍。 KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

非政府组织“瑞士瘾者(Addiction Switzerland)”在发现尼古丁消费和网络赌博问题增加后，呼吁采取更严格的措施保护青少年。该组织在日前发布的“2024年瑞士成瘾全景”(Swiss Addiction Panorama 2024)年报中写道，有问题行为的网络赌博者人数似乎在三年内翻了一番。

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该非营利基金会表示，多数成瘾者为年轻男性，平均负债约88’000瑞郎（约合人民币70.6万）。

电子游戏和社交网络并非全无风险。大约3%的15岁少年在沉浸电子游戏时表现出问题行为，而在使用社交媒体时表现出相同行为的15岁少年至少有7%。

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基金会呼吁出台相关监管措施，并希望政界为青少年提供更多保护措施。同时，应在儿童、青少年及成人中普及媒体知识，且及早发现问题行为。

鼻烟和电子烟泛滥

“瑞士瘾者”组织对13岁少年群体吸烟量的增加也深表震惊。约6%的青少年在调查前一个月至少吸过一次烟，是2018年数据的两倍。

青少年对尼古丁产品的消费总体上升。调查期间，大约三分之一的15岁少年吸食过一次尼古丁产品。基金会表示，这主要是因为鼻烟产品和Puff bar条状一次性电子烟的出现。后者尤其受女孩青睐，消费量明显增加。

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与此同时，传统香烟的消费量在青少年群体中并未减少。成年人香烟消费量微乎其微的下降也被其他尼古丁产品所抵消。

酗酒者增多

报告显示，1992年以来，每天饮酒的人数比例下降了一半左右。然而，11%的女性和19%的男性每月至少会喝醉一次。

调查前的三十天内，大约四分之一的15岁少年曾一次饮酒五杯或五杯以上。13岁少年中该比例为17%。因此，基金会呼吁持续禁止向青少年出售酒精饮料，特别是夜间销售；提高酒类售价，并限制广告宣传。

处方药混服

服用处方药以及各类药物的混服在青少年中很普遍：12%的15岁少年已经有过此类经历。基金会认为，该领域也须加强预防措施。

报告显示，具有潜在成瘾风险的安眠药和镇静剂销量一直保持在较高水平，阿片类止痛药销售情况稍有下滑。

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大麻用量减少，可卡因用量增加

大麻的用量总体保持稳定，但在15岁青少年中略有下降：12.1%的男孩及8.4%的女孩在调查前一个月吸食过大麻。每月吸食大麻天数达到十天甚至以上的学龄儿童占比不到1%。

不过，基金会很难判定可卡因使用量增加的原因，尤其是可抽吸快克可卡因和加热吸用的精炼可卡因。可能有许多诱因，例如更低的价格以及新的消费群体。