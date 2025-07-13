甩开艾普斯坦案执念 川普喊话MAGA基本盘

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天向基本盘支持者喊话，盼他们别再为已故臭名昭彰性犯罪富商艾普斯坦案而攻击政府。艾普斯坦案已成阴谋论者的执念，认为案情被掩盖。

川普与包含已当上司法部长的邦迪（Pam Bondi）、联邦调查局（FBI）正副局长的巴特尔（Kash Patel）和邦奇诺（Dan Bongino）等盟友，过去都热衷于散播关于艾普斯坦案的阴谋论，尤其是2024年总统大选前。

川普等人先前誓言要揭露隐藏于艾普斯坦之死与相关案件背后的真相，并答应要公开传闻中的「客户名单」。艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年被依媒介未成年人卖淫遭联邦起诉，候审期间在狱中自杀身亡。这位与各国政商权贵过从甚密的亿万富豪避险基金经理人的疑云始终未歇。

有些人相信艾普斯坦（Jeffrey Epstein）手中握有一份名单，用来讹诈曾接受他媒介买春的权贵名流，并深信艾普斯坦之死是遭灭口。

但川普等人就任后一切都开始变调。这周稍早司法部与FBI一份声明，称艾普斯坦的确是自杀身亡且不存在外界谣传的客户名单、不会再公布更多相关调查讯息后，让话题再次引爆。

让美国再次伟大（MAGA）运动的许多人长期以来坚信，所谓「深层政府」（Deep State）刻意不让艾普斯坦案的权贵曝光。因此调查结果让支持川普多年的极右翼难以接受，纷纷痛批邦迪与巴特尔；极右政论人士卢默（Laura Loomer）更要邦迪为此下台。

死忠挺川普的阴谋论者琼斯（Alex Jones）在司法部发表声明后贴文：「搞不好司法部接下来还会说『事实上，艾普斯坦根本不存在』咧，真是耻度没下限。」

眼见基本盘起火，川普跳出来为部属辩护。他今天在「真实社群」（Truth Social）贴文：「我的『弟兄』跟一些『姐妹们』是怎回事，竟全都在围剿司法部长邦迪，可她做得很棒啊！大家都是同一阵营MAGA，我不喜欢现在发生的这些。」

「我们拥有完美行政团队，动见观瞻；然而一些『自私的人』却为了一个阴魂不散的艾普斯坦而试图伤害这个团队。」

川普还暗示所谓「艾普斯坦文件」是一场由民主党为政治利益而操弄的骗局，并语带恼火地告诫支持者「这几年老是在艾普斯坦长、艾普斯坦短。咱们别再把时间和精力浪费在艾普斯坦这种没人关心的事情上了」。

川普呼吁巴特尔与邦迪改为专注于他所谓「遭窃夺的2020年大选」，当时川普不敌拜登而无法连任。

FBI局长巴特尔在川普贴文的几小时前也说：「阴谋论所讲的根本就不是事实，从来都不是。」

不过并非所有人都买单。美国媒体披露，曾是具影响力的右翼播客主持人、后被川普任命为FBI副局长的邦奇诺（Dan Bongino），就因不满政府处理艾普斯坦案的方式，扬言辞职。