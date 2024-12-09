男子试图要墨西哥国内航班改道后遭逮

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（法新社墨西哥市8日电） 墨西哥当局表示，一名31岁男性今天下午在国内航班上攻击机组人员并试图闯入驾驶舱，要求班机改道飞往美国，这名男子随后遭制伏逮捕。

这架空中巴士A320客机于当地时间今天上午7时17分许起飞，原定从瓜纳华托州（Guanajuato）中部城市利昂（Leon）飞往西北部城市蒂华纳（Tijuana），但在飞行约45分钟后紧急迫降瓜达拉哈拉国际机场（Guadalajara International Airport）。

墨西哥安全与公民保护部（Secretariat of Security and Civilian Protection）声明指出：「犯嫌袭击了一名空服人员，并试图闯进驾驶舱将航班改道飞往美国。」

随后，机组人员成功制伏这名男子，并向航管单位发出警报，请求紧急降落瓜达拉哈拉机场。据报导，这名男子与家人一起旅行。

墨西哥廉价航空「沃拉里斯」（Volaris）在报告中指出：「这名攻击者告诉他们，他有一名近亲遭人绑架，自他从利昂起飞后就被威胁说，若他前往蒂华纳，这名亲戚就会被杀害。」

这2份声明均未详细说明机上其余旅客人数。

男子被捕后，这架航班重新启程飞往原定目的地蒂华纳。

瓜纳华托是墨西哥受毒枭集团暴力影响最严重的州之一，这类暴力已扩及至敲诈勒索、绑架等犯罪行为。