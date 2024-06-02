疫情、战争引爆民怨 欧洲议会选举极右翼趁势崛起

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（法新社维也纳2日电） 欧洲议会选举即将于6日至9日登场。尽管欧盟领袖不断宣扬其应对COVID-19疫情和俄乌战争的成果，极右翼政党仍抓住部分民众对危机处理的不满情绪，因此料将在大选中有所斩获。

法新社报导，上述趋势预计将在地处欧洲中心位置的奥地利和匈牙利体现出来。

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）曾矢言「占领布鲁塞尔」，并推动该国转型成所谓的「非自由主义民主国家」（illiberal democracy）。他也将欧洲议会选举视为对俄罗斯入侵乌克兰议题的「公投」。

奥班经常自诩为多变世界中一股稳定力量的「保卫者」，他声称这个世界正受到移民、LGBTQ（男女同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）相关权利以及欧盟气候政策的威胁。

奥班领导的「青年民主党」（Fidesz）迄今已执政14年，目前该党仍在民调中处于领先地位。各种民调显示，其支持率介于39%到48%之间。

与此同时，在邻国奥地利，由于民众对政府应对疫情、通膨和移民议题的不满情绪逐渐升温，极右翼自由党（FPOe）在民调中的声势也水涨船高。

2019年，受到一连串贪腐丑闻拖累，自由党的支持率一度大幅下滑，但此后出现反弹。

由于采取与匈牙利类似的策略，自由党目前在民调中以25%至30%左右的支持率高居榜首。

伦敦智库Counterpoint欧洲政治专家费耶斯基（Catherine Fieschi）分析，2019年欧洲议会上次选举以来，极右翼政党纷纷提高分贝，炮轰日益恶化的经济形势。

她说，欧盟当局声称其应对疫情的做法相当成功，并在俄罗斯全面入侵乌克兰时宣扬欧洲的团结一致，「但实际情况并不如2019年那般顺利」。

她也指出，在通膨危机之际「赞扬欧洲的成功」，显示当局根本「无法理解极右翼选民的悲观情绪」。