疾呼重视女权 土耳其妇女节游行传有多人被捕

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（法新社伊斯坦堡8日电） 今天是国际妇女节，土耳其伊斯坦堡有示威者走上街头，呼吁各界重视针对女性的暴力行为。

队伍中有人表示：「今天，我们要让大家看见我们的挣扎、要捍卫我们性命免遭男性暴力威胁，也要保卫我们在社会的地位和权利。」

许多抗议人士也痛批土耳其政府宣布2025年为「家庭年」，认为这是进一步试图将女性局限在传统的婚姻和母亲角色之中。

他们也不满政府2021年退出意在保护妇女免受家庭暴力的「伊斯坦堡公约」（Istanbul Convention）。

根据土耳其女权平台「我们将阻止杀女」（We Will Stop Femicide Platform）的数据，土耳其2021年3月退出公约以来，至少有1318名女性命丧男人之手。

日落时分在塔克辛广场（Taksim Square）附近展开的游行活动，吸引3000多人响应，许多人穿上紫色系服装、高举的标语包括「我们不会默不作声，我们不会担心受怕，我们也不会唯唯诺诺」。

尽管游行活动在无人闹事下落幕，但主办单位表示警方接着开始包抄部分示威人士，并将警方粗暴把示威者拖出人群的画面上传网路。

他们在社群平台X发文指出：「近200名妇女在3月8日这天遭不正当羁押。」