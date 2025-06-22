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白俄罗斯释放异议领袖 华府和莫斯科关系似升温

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（法新社华沙21日电） 白俄罗斯政府在美国从中斡旋下，于今天释放反对派领袖季哈诺夫斯基和其他十多位政治犯，这是华府与白俄盟友莫斯科当局之间关系正升温的迹象。

美国总统川普（Donald Trump）自从重返白宫以来就一直跟俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）直接对话，结束了过往美国总统孤立俄国总统的政策，美俄两个核武强权此后也致力于落实外交关系正常化。

季哈诺夫斯基（Sergei Tikhanovsky）获释的数个小时前，白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）在白俄首都明斯克（Minsk）会见美国特使凯洛格（Keith Kellogg）。

季哈诺夫斯基的妻子季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）感谢川普居中促成此事，欧洲政界和白俄流亡反对派成员也对季哈诺夫斯基获释表达欢迎。季哈诺夫斯卡娅在丈夫入狱后接掌反对派运动衣钵。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）于社群媒体X平台表示：「这是一项好消息，对所有在鲁卡申柯政权下遭受苦难的政治犯来说，这是一个强而有力的希望象徵。」

波兰外交部长席科斯基（Radoslaw Sikorski）也对此事表达「最真诚的喜悦」；拉脱维亚总统林克维奇斯（Edgars Rinkevics）则称季哈诺夫斯基获释是「期待已久，又姗姗来迟」。

德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）在X平台发文指出，他乐见季哈诺夫斯基获释，还说这是「极好的消息」。

现年46岁的季哈诺夫斯基已系狱超过5年，他原本计划于2020年8月白俄总统大选跟鲁卡申柯竞争，但在投票日数周前遭到拘捕，当时还是政治素人的季哈诺夫斯卡娅接替丈夫出马竞选，但没能胜选后，她离开了白俄。

季哈诺夫斯卡娅在丈夫获释后于X平台写道：「我内心的喜悦难以言喻。」

除了季哈诺夫斯基，另外还有13人获释，其中包括自由电台（Radio Liberty）记者卡内伊（Igor Karnei），他在2023年因被控参与「极端」组织而遭到逮捕入狱。

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