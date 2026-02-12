白宫官员：川普3月7日主持拉美峰会 数国领袖受邀

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿11日电） 1名白宫官员今天告诉法新社，美国总统川普将于3月7日在迈阿密主持1场拉丁美洲国家领导人峰会，目前受邀国有阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、萨尔瓦多、厄瓜多和宏都拉斯。

美军1月初突袭逮捕南美国家委内瑞拉时任总统马杜洛（Nicolas Maduro）并推翻其政权，宏都拉斯新上任的保守派总统也是在川普（Donald Trump）支持下赢得选举。在这些背景下，川普召开这场峰会。

这次受邀的领导人包括一些川普的忠实盟友，例如阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）及萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）。

这名白宫官员尚未提供这场峰会的细节。但有阿根廷媒体报导，峰会重点将放在如何对抗拉丁美洲主要贸易伙伴中国。

美国在川普领导下，寻求重新确认在美洲的主导地位，并利用关税和贸易战在贸易上与中国较量。

川普将美方闪电逮捕马杜洛的行动形容为新版门罗主义（Monroe Doctrine）。门罗主义源自美国第5任总统门罗（James Monroe）1823年发表的国情咨文演说，当中表示美国不会允许其他外国势力干涉拉丁美洲。

白宫决策官员在数周前发布的国家安全战略报告中，为相同概念添上更知识性色彩，宣布将采取「川普系理」（Trump Corollary）的门罗主义

根据报告，新政策将允许美国为了取得战略资产、打击犯罪和终止移民等目标，而干预拉丁美洲。减少移民一直是川普内政最优先事项之一。

目前尚不清楚有哪些受邀国家领导人会出席，以及是否有其他国家领袖将受邀。不过，墨西哥、巴西和哥伦比亚这3个拉美大国都是左派当政，并与川普关系不佳。