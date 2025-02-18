白宫证实马斯克非政府效率部雇员 无做决定职权

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿17日电） 根据白宫今天向法院递交的文件，受美国总统川普之命带领政府效率部的科技业亿万富豪马斯克不是该部正式雇员，「没有做政府决定的正式职权」。 川普（Donald Trump）再度入主白宫后创设的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）寻求大幅减少政府开支，包括透过裁员数千人。而世界首富马斯克（Elon Musk）被公认是这个部门的实际领导人。 不过，新墨西哥等14个美国州的检察长13日向华盛顿联邦法院递状控告马斯克，指他未由川普经国会授权便享有「不受约束的法律权力」。

白宫行政办公室主任费雪（Joshua Fisher）为此向法院递交文件，当中表示马斯克「是白宫雇员」，身分是「非事务官的特殊政府雇员（Special Government Employee）」及「总统高级顾问」。 费雪解释说：「马斯克如同其他白宫高级顾问，本人没有做政府决定的实际与正式职权，只能提供总统建议及传达总统指示。」 文件还写道：「美国政府效率部（U.S. DOGE Service）隶属总统行政办公室（Executive Office of the President，EOP），内含美国政府效率部临时组织（U.S. DOGE Service Temporary Organization）。两者都与白宫办公厅（White House Office）无关。」

费雪进一步指出，「马斯克是白宫办公厅雇员，而非美国政府效率部或美国政府效率部临时组织的雇员。他不是临时行政官员」。