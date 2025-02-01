白宫重申川普2/1对中加墨课关税

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（法新社华盛顿31日电） 美国白宫今天表示，总统川普2月1日将对加拿大、墨西哥及中国商品徵关税。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）在白宫新闻简报会上说：「总统（川普）明天将对墨西哥和加拿大徵收25%关税，对中国徵收10%，因为非法（类鸦片止痛剂）芬太尼（Fentanyl）源自他们并允其流入我国。」

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天表示，加拿大将立即采取强有力的反制措施，并说「这并非我们所乐见，但如果他继续下去，我们也会采取行动」。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）说，她会「冷静等待」川普的关税决定，并准备继续就边境议题对话。

薛恩鲍姆先前表示墨西哥也将采取报复措施，称川普的关税措施将导致美国流失40万个就业机会，并推升美国消费物价。

川普也在考虑对中国商品徵收更多关税；北京当局先前矢言捍卫「国家利益」，中国外交部发言人先前也警告「贸易战没有赢家」。

金融服务公司BTIG人员伯坦斯基（Isaac Boltansky）预期中国商品将面临「关税递增」。

他在报告中说：「我们的感觉是川普将对中国软硬兼施，最终目标是在他任期结束前达成某种重大交易。」

川普今天也在椭圆形办公室告诉媒体，他将来「绝对」也会对欧盟徵收关税，称欧盟「待我们太糟了」。