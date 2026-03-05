白宫：西班牙愿供基地攻伊朗 马德里断然否认

（法新社马德里4日电） 为使用西班牙南部基地攻击伊朗一事，美国与西班牙发生龃龉。白宫今天表示，在总统川普威胁要切断与西国贸易后，对方已同意和美军合作。不过，马德里断然否认有此协议；两国裂痕加深。

川普昨天矢言，若马德里（Madrid）反对美国与以色列对伊朗的空袭行动，华府将中断与西班牙的贸易。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）今天被问及此事时表示，据她所得知的讯息：西班牙已经让步。

李威特在新闻简报会中表示：「我认为他们在昨天已非常清楚地收到了总统的讯息。据我了解，在过去几个小时内，他们已同意与美国军方合作。」

李威特并未进一步说明细节。

西班牙外交部长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）否认西班牙对美国有过此一协议。

阿尔巴雷斯在接受西班牙卡迪纳塞电台（Cadena Ser）访问时说：「我严正否认此事。我是在来这里的路上才听说此事，其间我已利用时间去了解，并听了一下有关内容。」

他强调：「对中东战争，对美国轰炸伊朗要使用我们的基地问题上，西班牙政府丝毫没改变立场。因此，我郑重否认这件事。这到底从何而来、所指为何，我完全不知道。」

西班牙副总理蒙特罗（Maria Jesus Montero）今天表示，西班牙「不会沦为任何国家的附庸」。

为了使用西班牙的罗塔海军基地（Naval Station Rota）和摩伦空军基地（Moron Air Base）来攻击伊朗，美西之间发生龃龉。

川普扬言，这两座基地是美西共同运营的，若西班牙拒绝美国战机使用来攻击伊朗，美方将对马德里实施贸易禁运。（编译：纪锦玲）