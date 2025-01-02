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皮卡车恶意冲撞人群 纽奥良跨年后变色

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（法新社纽奥良2日电） 美国南部纽奥良早已成为放纵和狂欢的代名词，没想到当地波旁街元旦竟发生皮卡车恶意冲撞人群事件，造成至少15人罹难，居民和游客深受冲击，原本的节庆氛围为之变调。

波旁街（Bourbon Street）这起攻击事件发生后，纽澳良��（New Orleans）主要娱乐区内多个街区遭到封锁。

厨师威廉斯（Ken Williams）是纽澳良长大的欧洲人后裔，他告诉法新社：「我们全都吓傻了。」

威廉斯表示，配合狂欢节（Mardi Gras）、爵士音乐节（Jazz Fest），以及2月9日的美式足球超级杯（Super Bowl）等重大活动的举办，纽奥良必须大幅提升维安工作，作出改变。

纽奥良居民柏金斯（Dwayne Perkins）说：「如果警方昨晚做好他们的工作，根本不可能发生这种事。」他责备警方竟然会让一部私家车开进节日期间只对行人开放的街道。

事发地纽奥良市法国区（French Quarter）跨年夜特别热闹，庆祝跨年的人群加上前来参加原定昨晚举行的年度大学美式足球季后赛糖杯（Sugar Bowl）的球迷，使得街道更加拥挤。

圣母大学（University of Notre Dame）、乔治亚大学（University of Georgia）数以万计球迷赛前聚集纽奥良市，把法国区街道和酒吧挤得水泄不通。冲撞事件 发生后，比赛已延后至今晚举行。

55岁的达芬波特（Davenport）为遇难者的家属感到悲伤，同时也为高度依赖观光的酒吧和其他业者感到担忧说，「这起事件对这座城市带来很大经济冲击…对这些餐厅和酒吧而言，突然停业恐导致一蹶不振」。

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