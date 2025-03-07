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监督组织：效忠阿塞德残军与新政府交火酿70多死

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（法新社大马士革6日电） 关注叙利亚局势的叙利亚人权了望台（SOHR）表示，效忠垮台前总统阿塞德（Bashar al-Assad）的武装分子袭击哨所与政府安全部队交火，造成70多人死亡、数十人受伤。

叙利亚人权了望台于社媒平台X贴文「在叙利亚滨海一带，国防部和内政部安全部队与源自倒台前政府军的武装分子爆发血腥冲突与遭伏击，有70多人死亡，数十人受伤及被俘」。

叙利亚人权了望台稍早指出，政府军与效忠阿塞德武装分子间6日在滨海城镇贾卜莱（Jableh）及周边村庄交战造成48人死亡，称这是自去年12月阿塞德政权垮台以来「针对新当局最血腥的袭击」。

叙利亚人权了望台稍早时表示，亲阿塞德的武装分子击毙16名新政府安全部队人员，但本身也有28人阵亡，另有平民4人罹难。

双方在叙国地中海沿海省分拉塔基亚（Latakia）交战；拉塔基亚是阿塞德所属阿拉维派（Alawite）的大本营。在叙国居少数的阿拉维派是伊斯兰什叶派分支，过去是支撑阿塞德在位的一大力量。

现任拉塔基亚安全官员穆斯塔法（Mustafa Kneifati）表示，有数支阿塞德残军经事前缜密计划、有预谋地攻击新政府的阵地与哨所，锁定在贾卜莱巡逻的安全部队伏击。

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