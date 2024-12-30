目睹女性活动区域恐致不雅行为 塔利班要民封窗

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（法新社喀布尔29日电） 塔利班（Taliban）最高领导人发布命令，禁止住宅建筑设置能够看见女性活动区域的窗户，并表示应该封堵现有的窗户。

根据塔利班政府发言人28日晚间发表的声明，新建住宅不得设置可以看见「庭院、厨房、邻居水井和其他女性常用区域」的窗户。

政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒体平台X发布的法令称：「看到女性在厨房、庭院工作或从井里打水可能导致不雅行为」。

市政当局和其他相关部门必须对建筑工地进行监控，以确保无法看到邻居家中。

法令规定，如果存在此类窗户，将鼓励屋主建造一堵墙或遮挡视线，「以避免对邻居造成滋扰」。

自塔利班2021年8月重新掌权以来，女性逐渐消失在公共场所，促使联合国谴责塔利班政府建立的「性别种族隔离」。

塔利班当局已禁止女童和妇女接受中高等教育、限制就业并阻止她们进入公园和其他公共场所。

在塔利班政府极度严格执行伊斯兰法的情况下，最近的一项法律甚至禁止妇女在公共场合唱歌或朗诵诗文，并鼓励女性在住家以外的地方噤声并「遮盖」自己的身体。

一些地方广播和电视台也停止播放女声。

塔利班政府声称伊斯兰教法「保障」阿富汗男女的权利。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）