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真主党发射飞弹 锁定特拉维夫摩萨德总部

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（法新社贝鲁特25日电） 黎巴嫩真主党今天表示，锁定以色列情报机构「摩萨德」位在特拉维夫附近的总部发射一枚弹道飞弹。

真主党（Hezbollah）发表声明说，其武装部队「伊斯兰反抗军（Islamic Resistance）于2024年9月25日周三清晨6时30分，锁定特拉维夫（Tel Aviv）郊外的摩萨德（Mossad）总部发射一枚Qader 1弹道飞弹」。

声明还说：「这个总部就是暗杀（真主党）领袖、呼叫器和无线装置爆炸的罪魁祸首。」声明指的是真主党成员使用的数千个无线通讯装置上周几乎同时突然爆炸，造成大批死伤。真主党最高阶军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr），以及其拉德万部队（Radwan Force）指挥官阿基尔（Ibrahim Aqil）7、8月分别命丧以色列空袭。

根据声明，对摩萨德总部发射飞弹是为了支持加萨走廊（Gaza Strip）民众并「保护黎巴嫩及其人民」。

以色列火力重心近日已从加萨走廊明显转向黎巴嫩。

黎巴嫩卫生部表示，以色列23日空袭导致至少558人丧命。真主党负责统领飞弹和火箭部队的高阶指挥官柯贝西（Ibrahim Mohammed Kobeissi）昨天也在贝鲁特空袭中身亡。

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