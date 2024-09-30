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真主党领袖纳斯拉勒身亡 二把手称将尽速选出接班人

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（法新社黎巴嫩贝鲁特30日电） 黎巴嫩政治与军事组织「真主党」领袖纳斯拉勒遭以色列空袭丧命，真主党二把手卡西姆今天表示，将尽速选出新领袖。

卡西姆（Naim Qassem）还表示，真主党（Hezbollah）将继续与以色列战斗，并已准备好迎战任何地面攻势。

真主党的玛纳电视台（Al-Manar）转播卡西姆发表的演说，卡西姆说：「我们将尽速选出新的党总书记 。」这是纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）27日遇袭身亡后，真主党资深领袖首次发表演说。

卡西姆并未透露选出新领袖的时间表，以及纳斯拉勒葬礼将于何时举行。

卡西姆说，纳斯拉勒是在与其他4人会面时遇害，这4人分别是伊朗将领尼尔弗鲁珊（Abbas Nilforoushan）、真主党南部战线指挥官卡拉克（Ali Karake），以及另外两位组织成员。

他驳斥以色列军方声称纳斯拉勒与其他20多名同志全部遇害的说法。

卡西姆表示，真主党将继续对抗敌人以色列，支持加萨和巴勒斯坦，保卫黎巴嫩及其人民，并对这起暗杀和杀害平民做出回应。

他说：「我们将面临任何情况，倘若以色列决定从陆路进入，我们已经准备好了，反抗部队已准备好因应任何地面对抗。」

真主党是「抵抗轴心」（Axis of Resistance）一员，这个联盟由伊朗在中东各地支持的团体组成，也包括巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）。

哈玛斯去年10月7日突袭以色列，引爆以哈之间的加萨战争。真主党为表支持巴勒斯坦人，自去年10月8日开始朝以色列驻扎边境的阵地开火。

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