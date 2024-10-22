真主党：对以军情报与海军基地发动攻击

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（法新社贝鲁特22日电） 黎巴嫩真主党（Hezbollah）今天表示，已对以色列位于特拉维夫郊区的据点发动攻击，其中包括一处情报基地，并向以色列北部海法的海军基地发射火箭。

真主党对以色列发动这波攻击前，黎巴嫩官方媒体曾报导，以军对黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）南部及周边地区展开猛烈轰炸。当局表示，以军这次攻击地点邻近黎巴嫩最大公立医院，造成1名儿童在内共4人死亡。

真主党在声明中表示，其战士向「8200军情部队的格利洛特基地（Glilot base）」发射一连串火箭弹，并声称前天晚上也对同一基地发动类似攻击。

真主党指出，今天还对特拉维夫郊区（Tel Aviv）的另一处以军据点发射火箭，并向「海法（Haifa）西北部的斯特拉马瑞斯（Stella Maris）海军基地」发射一连串火箭弹。海法是位于以色列北部的沿海城市。

以色列军方在声明中表示，以色列中部的空袭警报响起后，「侦测到约5枚从黎巴嫩发射的火箭」，其中多数已被拦截。

以军也表示，随着北加利利区（Galilee）和戈兰高地（Golan Heights）北部警报大作，约侦测到15枚从黎巴嫩发射的火箭，其中部分被拦截，其余则落在开放区域。

以军表示，暂未获报有人员伤亡。

以色列军方昨天指出，将持续炮轰真主党在黎巴嫩的据点。军方表示，过去24小时已针对300个目标展开攻击，其中部分是与真主党有关的金融公司。

一名黎巴嫩安全官员告诉法新社，由于以色列攻击的地点靠近贝鲁特唯一国际机场的主要跑道，昨晚迫使黎巴嫩国家航空公司的航班更换降落跑道。