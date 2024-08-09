睽违21年中国大猫熊再赴美 云川、鑫宝借展加州

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（法新社圣地牙哥8日电） 美国加州今天盛大迎接两只新的中国大猫熊「云川」和「鑫宝」到来，这是北京21年来首次将大猫熊送往美国。

这两只年幼的大猫熊受到戴着猫熊帽的孩子及宾客热烈欢迎，迎宾表演还包括传统中国舞蹈。

不过，在美中关系逐渐缓和之际，云川和鑫宝似乎对这些表演和它们来到美国的象徵意义并不特别在意。

这两只从中国四川山区旅行近1万1000公里来到美国的大猫熊，如今成了圣地牙哥动物园（San Diego Zoo）无庸置疑的大明星。

加州州长纽松（Gavin Newsom）庆祝这种「大猫熊狂热」，并宣布8月8日为加州「大猫熊日」。

民主党籍的纽松说：「这不仅是为了庆祝两只美丽的大猫熊，还有更深、更丰富的内涵…这是为了庆祝我们共同的人性，为了庆祝把我们联系在一起的事物。」

云川和鑫宝都出生在四川「卧龙中华大熊猫苑神树坪基地」。

动物园人员形容约5岁的云川是一只「性情温和可爱」的雄性大猫熊，它的名字源于祖母「白云」，即最初被借展到圣地牙哥的两只大猫熊之一。

园方表示，约4岁的鑫宝是雌性，性情「温柔且机智内向」，名字寓意着「繁荣与富足的新宝藏」。

中国驻美大使谢锋说：「我们希望它能为加州，为圣地牙哥带来好运。」