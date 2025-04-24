瞻仰教宗遗容第2天 信徒排队4小时等待进入教堂

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（法新社梵蒂冈24日电） 成千上万信徒第2天聚集在圣伯多禄大教堂（St Peter’s Basilica），等候瞻仰罗马天主教教宗方济各遗容，由于人潮众多，圣伯多禄大教堂几乎通宵开放。

梵蒂冈宣布，等候进入圣伯多禄大教堂的时间长达4个小时，截至今天上午，已有约4万8600人经过方济各（Pope Francis）的灵柩瞻仰遗容。

方济各的灵柩昨天移灵圣伯多禄大教堂，而这座教堂并未按计划于午夜关闭，而是持续开放至今天上午5时30分，接着于上午7时重新开放。

排队等着进入圣伯多禄大教堂的长长人龙，今天早上超过了圣伯多禄广场（Saint Peter’s Square）的两个入口处，82岁的罗马人亚科瓦奇（Amerigo Iacovacci）耐心等候。

亚科瓦奇说：「我来到这里，是因为伟大的信仰将我与方济各连结在一起。」

「他是伟人，他是最不幸者的父亲、受人忽视者的父亲。」

方济各在担任全球14亿天主教徒领袖12年后，于21日安息主怀，享寿88岁。

义大利当局正在为26日的教宗葬礼进行重大维安部署，包括美国总统川普和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等各国领袖届时将加入数十万哀悼者的行列，送教宗最后一程。（译者：林沂锋/核稿：刘文瑜）