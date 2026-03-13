石油封锁导致经济危机加剧 古巴证实与美国对话

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（法新社哈瓦那13日电） 在美国试图推翻古巴的共产主义政权之际，古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天证实，古巴政府已经与美国举行会谈。

美国总统川普已表示，在美国推翻古巴盟友、委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）和解决伊朗问题之后，古巴将是他下一个目标。

今年1月，川普对这个贫困的岛国实施石油封锁，切断其燃料供应，理由是古巴对美国构成他所称「非比寻常的威胁」。

狄亚士-卡奈在国家电视台现场播出与古巴高层官员的会议上指出，哈瓦那正在与华府谈判，但没有透露太多内容。

他说：「古巴官员最近与美国政府代表进行讨论。」这证实了川普1月中旬首次披露的谈判消息。

狄亚士-卡奈表示：「这些对话是在寻求解决方案，处理我们两国之间存在的分歧。」

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）对此表示欢迎。她告诉记者：「这样很好。墨西哥一直主张和平与外交对话，特别是考虑到多年来对古巴人民实施封锁的不公正作法。」

美国媒体报导，前古巴领导人劳尔．卡斯楚（Raul Castro）的孙子劳尔．季勒摩．罗德里格斯．卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro，以下简称小劳尔卡斯楚），已与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）秘密会谈数周。卢比欧是古巴裔美国人。

美国今年1月推翻马杜洛以来，古巴政府一直是川普政府关注的目标。古巴过去依赖委内瑞拉提供的廉价石油，石油禁运已将古巴本就困难的经济推向崩溃边缘。

川普日前预测古巴「很快就会垮台」，并对有线电视新闻网（CNN）表示「他们非常想要达成协议」。（编译：徐睿承）