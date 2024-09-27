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石破茂逆转胜登上总裁大位将成新日相

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（法新社东京27日电） 日本自民党前干事长石破茂今天在第二轮投票击败高市早苗拿下「逆转胜」，登上自民党总裁大位，预计将获国会指名为新任首相。这是他政治生涯5度挑战大位，终于一偿宿愿。

由于自民党目前在参议院及众议院掌握多数席次，新任总裁将在首相指名选举被指名为新任首相。

将此役视为「最后一战」的石破茂在第二轮投票「逆转胜」击败对手高市早苗，成为自民党第28任总裁，预计将在10月1日召集的临时国会上获指名为第102任首相。新内阁预料也将在同日上路。

日本媒体报导，石破茂的总裁任期为期3年，预计到2027年9月30日止。

参加这次自民党总裁（党主席）选举的9名候选人，分别是49岁前经济安全保障担当大臣小林鹰之、67岁自民党前干事长石破茂、61岁数位大臣河野太郎、63岁内阁官房长官林芳正、68岁自民党干事长茂木敏充、43岁前环境大臣小泉进次郎、63岁经济安全保障担当大臣高市早苗、68岁前内阁官房长官加藤胜信，及71岁外务大臣上川阳子。

在稍早举行的自民党总裁选举第一轮投票中，高市早苗获得72张议员票及109张党员票，总计获得181票拿下最高票；石破茂拿到46张议员票及108张党员票，以154票排名第2。

因为9名候选人无人在第一轮投票取得过半票数，所以由前两高票的高市早苗与石破茂闯进第二轮投票决胜负。

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