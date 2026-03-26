研究：碳排大户造成钜额损害 气候帐单远超预期

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（法新社巴黎25日电） 今天发表的一项最新研究指出，碳排放造成的经济成本远高于先前预估；研究显示，大型污染者与全球数十兆美元的气候相关损害密切相关。

这项发表在「自然」（Nature）期刊的研究，测量人为造成的暖化如何影响经济成长，并将全球损害的比例分配给特定的排放者，对象涵盖主要经济体及石油巨擘。

目前正值诉讼浪潮涌现，许多法律行动正寻求让化石燃料生产商及其他高碳排企业，为气候「损失与损害」负起责任。原告方主张，碳排大户应对气候变迁及其引发的极端天气事件，特别是在贫穷国家的极端天气事件，负起法律责任。

研究主笔、史丹佛大学教授柏克（Marshall Burke）告诉法新社：「我们的目标首要是科学研究，但我们希望能为如何衡量损失与损害，以及后续应对措施等更广泛的政策讨论做出贡献。」

数据显示，1990年至2020年间，美国的排放量是全球损害的最大来源，估计达10.2兆美元；其次是中国8.7兆美元与欧洲联盟6.4兆美元。

研究也指出，沙乌地阿拉伯石油巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）在1988年至2015年间的相关排放，到2020年时已造成全球累计3兆美元的经济损害。

研究人员发现气候损害的最大比例还在后头。

柏克表示：「我们不仅对估计高达数十兆美元的总额感到惊讶，更惊讶于『过去排放导致的未来损害』，远远大于『过去排放已造成的损害』。」

这是因为二氧化碳寿命极长，会长期留在大气中持续导致暖化。

数据显示，1990年排放的1公吨二氧化碳，到2020年造成约180美元的损害，但预计到2100年将进一步造成1840美元的损害，约为已发生成本的10倍。

因此，研究人员在报告中写道：「清偿过去损害的债务，并不代表结清了过去排放造成的债务。」