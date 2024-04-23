破解二战纳粹密码 英国剑桥大学女学生获表彰

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（法新社英国剑桥23日电） 第二次世界大战期间，有数十名英国剑桥大学女学生日以继夜地在执行破解纳粹德国密码的秘密任务，这些无名女英雄直到现在才获得表彰。

二战期间，只收女生的剑桥大学纽纳姆学院（Newnham College）有至少77名女生被徵召到北伦敦布莱切利园（Bletchley Park）的密码破解中心作业。

数学家图灵（Alan Turing）在那里破译由纳粹德国恩尼格玛（Enigma）密码机加密的电文，尤其是从北大西洋中的德国海军U型潜舰（U-boat）发出的密电。

历史学家普遍认为，布莱切利园对于扳倒纳粹头子希特勒（Adolf Hitler）居功厥伟。但是当年剑桥大学女学生所作贡献一直到最近才为外界所知，而这得归功于华欧（Sally Waugh）5年前开始投入的研究。

纽纳姆学院毕业、后来也曾在那里任教的华欧现年69岁；她表示，那个时期女性的角色常被史书忽略，她希望予以彰显。

华欧本来也不知此事，直到读到有篇文章写到友人门罗（Jane Monroe）；华欧指出，毕业于纽纳姆学院的数学家门罗当年「其实曾是密码破解员」。门罗已于2005年辞世。

门罗受到「政府机密法」（Official Secrets Act）约束而不得揭露当年在布莱切利园的工作。华欧以大约20个名字跟自己掌握的情资进行交叉比对，后来一共找出近80名女性。

纽纳姆学院档案管理员去年底发现一封1939年1月28日写的信，内容披露时任剑桥大学校长向布莱切利园确认，「紧急情况下，我们应该可以为你们找到大约6名精通现代语言的学生来为英国外交部工作」。

成立于1871年的纽纳姆学院后来为布莱切利园提供数学家、语言学家和历史学者，甚至派考古学家分析空照图。

在布莱切利园信托基金会（Bletchley Park Trust）负责口述历史的柏恩（Jonathan Byrne）告诉法新社：「纽纳姆学院的女性承担了布莱切利园大部分的重要工作」。