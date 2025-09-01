示威延烧 印尼当局加强维安

（法新社雅加达1日电） 印尼最近因经济状况以及国会议员丰厚薪津引发民众不满，掀起反政府示威，至今相关动乱已造成6人死亡，当局今天加强维安。

印尼首都雅加达25日爆发示威，示威一开始平和进行，但在警用装甲车撞死一名机车共乘服务骑士后，28日演变成暴动，部分政党人士的住处与政府设施遭到洗劫或纵火。

之后抗议行动从雅加达蔓延到爪哇的日惹、万隆、三宝珑与泗水，以及北苏门答腊省的棉兰，是总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任以来最严重的动乱。

学生与抗议人士计划今天在印尼多处号召更多集会。

警方今天在雅加达全市设置检查哨，警察发言人对「罗盘电视台」（Kompas TV）表示，员警也在全市巡逻，目的是「保护」市民并带来安全感。

普拉伯沃原本预计出席9月3日在北京举行的中国抗战胜利80周年阅兵式，但因国内示威升温而取消行程。

财政部长穆里亚尼（Sri Mulyani Indrawati）位于雅加达邻近城市南唐格朗（South Tangerang）的寓所昨天凌晨遭到两批人士洗劫后，国防部长夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）警告，军方与警方将对「暴徒与打劫者」采取「强硬行动」。