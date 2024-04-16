示威者封锁旧金山金门大桥瘫痪交通 声援巴勒斯坦

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（法新社洛杉矶15日电） 亲巴勒斯坦示威者今天封锁旧金山金门大桥（Golden Gate Bridge），导致交通完全瘫痪数小时，响应与芝加哥等城市串联举行的行动日，反对以色列在加萨发动战争。

今天上午的空拍画面显示，金门大桥一个方向的车辆动弹不得，而对向车道空无一人，只有警察在场。

在亲巴勒斯坦组织A15 Action号召下，美国和全球各地都发起类似的抗议活动，以声援巴勒斯坦。

A15 Action在网站上表示：「在每座城市，我们将辨识并掐住经济主要咽喉点，聚焦生产和商品流通枢纽，以造成最大的经济影响。」

抗议人士今天封锁费城（Philadelphia）道路，同时堵住通往芝加哥欧海尔国际机场（O’Hare International Airport）的高速公路，迫使一些乘客步行赶飞机。

示威者也计划在加拿大、义大利、韩国、哥伦比亚和比利时举行抗议活动，而A15 Action也在社群媒体X发布群众在希腊、西班牙和澳洲示威的照片。

封锁金门大桥交通的示威者高举标语，上头写着「为了加萨，让世界停止运转」（Stop the world for Gaza）。

一名自称海莎维亚（Hayshawiya）的示威者在桥上对「旧金山纪事报」（San Francisco Chronicle）说：「我们知道，真正能与（民选领导人）对话的是金钱。」海莎维亚补充说，在警方将抗议群众驱离前，他们会一直留在现场。

加州公路警察（California Highway Patrol）在X贴文表示警方逮捕了数十人，之后于下午近12时30分宣布，金门大桥的双向交通重新开放。

在今天的抗议活动遍地开花之际，美国总统拜登正面临党内对华府持续支持以色列的批评。

根据以色列统计，哈玛斯（Hamas）武装分子去年10月发动史无前例的突袭，造成1170人丧命，其中大部分是平民，以色列旋即对加萨发动惩罚性攻击。

哈玛斯控制的加萨卫生部说，加萨至少有3万3797人死亡，其中大多是妇孺。

在洛杉矶的另一场抗议活动中，数以百计示威者在市中心游行，手上标语写着「立即结束对加萨的围困，终结美国对以色列的资助」。

此外，康乃狄克州和俄勒冈州也可见到声援巴勒斯坦的抗议活动。

纽约示威者则走上布鲁克林大桥（Brooklyn Bridge），一度阻断交通，直到警方出手逮人，让交通恢复顺畅。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）