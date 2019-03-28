

(Keystone)

瑞士纸媒《一瞥报·周日版》(SonntagsBlick)近日就瑞士“右翼极端分子”在多大程度上会在公开场合表露身份进行了翔实的图文报道。



该周报刊登了大量充满敌意与仇外情绪的排外者在各大社交媒体大肆鼓吹、且不遗余力地宣扬其观点及彰显极右身份的照片。他们身上镌刻的纹身，他们绘制的符号或标识，他们手中挥舞的旗帜，他们使用的标语，毋庸置疑地彰显了其政治倾向。



在目前极度敏感的情势下，瑞士的右翼极端主义分子却反其道而行之，依然保持我行我素、引人瞩目的高调作风。



秉持极右翼立场的党派-瑞士民族倾向党(Partei National Orientierter Schweizer)的一名成员，甚至为新西兰基督城的一名白人至上主义者在当地清真寺开枪大规模滥杀祷告中的穆斯林信徒而大肆庆祝了一番，据报告，那场屠杀共造成50人不幸罹难、数十人受伤。



据《一瞥报·周日版》披露，瑞士右翼极端分子携有武器，并且打算实施暴力行为。然而，和伊斯兰教徒所处待遇截然不同的是，他们并没有引起瑞士官方的重视，从而受到持续性监控。



瑞士情报机构目前还无法对带有纹身纳粹党万字符号“卐”、携带武器摆拍的新纳粹主义者采取严密的监视措施，因为那些人仅被瑞士官方定义为“暴力极端主义分子”，而并非“恐怖分子”。



《一瞥报·周日版》列举了一个虚拟事例：一名携有武器、并且对各大社交媒体上伊斯兰国的英勇事迹”和“丰功伟业”颇感兴趣的伊斯兰教徒，要么就应该受到监视窃听，要么他的个人往来邮件和电脑就应该受到掌控，因为他的热衷之举已经足以让他被列入“恐怖分子”的名单。



但与此同时，依据瑞士标准，一名手持机关枪自拍、并最终于2011年行凶犯下导致77人死亡、90余人受伤的挪威爆炸和枪击事件的新纳粹分子-安德斯·布雷维克(Anders Breivik)，却无法以与上述穆斯林教徒同样的方式受到监控。



据此，《一瞥报·周日版》认为，在瑞士政府眼中，“右翼极端主义者不能被视为恐怖分子”，无疑是“一个致命的错误”。



“即便是在治安相对良好的瑞士，或许有一天，一名在网上非常活跃且蠢蠢欲动的右翼极端分子，会用自己的键盘去换取一把冲锋枪，这实在不得不让人担心，”《一瞥报·周日版》这样写道。

SDA-Keystone/ds

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