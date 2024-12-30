禁售一次性电子菸 比利时开欧盟第一枪

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（法新社布鲁塞尔29日电） 一次性电子菸因有苹果、西瓜和可乐等众多令人眼花撩乱的口味而广受年轻人欢迎，然而比利时开欧盟先河，成为第一个要禁止一次性电子菸的成员国。

作为国家反菸计画一环，比利时从2025年1月1日起禁售一次性电子菸，以保护年轻人健康。

欧盟的目标是2040年底前达成无菸世代，盼吸菸人口能从现在约25%，降到届时不到5%；一些成员国甚至还打算把时程再提早。

电子菸常被宣传为比抽传统菸品危害更小，并以缤纷的包装、令人垂涎的口味及标榜手指不会有难闻菸味等，吸引年轻吸菸人口。

但电子菸仍含有极易上瘾的尼古丁成分，使得批评者担心它们恐成为瘾君子最终还是找上传统菸品的敲门砖。

法国、比利时的卫生当局表示，长期摄入尼古丁尤其对青少年的大脑有害，还可能助长毒品或药物滥用。

一份2023年的欧盟研究发现，虽然大多数抽电子菸者仍选择可多次使用的充电式电子菸，但用完即丢的一次性电子菸却最受15到24岁的年轻族群欢迎。

一次性电子菸使用容易，相关广告在社群媒体到处可见，价格相对较低也使其吸引力大增。

一次性电子菸每支约5到6欧元，约只是一包香菸（20根）的半价；专家表示，有些一次性电子菸甚至能抽上9000口，相当于300多根香菸。