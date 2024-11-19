禁止化学武器组织：乌克兰战地验出违禁镇暴剂

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（法新社海牙18日电） 全球化武监督团体禁止化学武器组织（OPCW）今天指出，乌克兰与俄罗斯交战战区的弹壳和土壤样本中，验出了被禁用的CS催泪性毒气。

禁止化学武器组织制定的公约禁止在战区使用CS瓦斯和其他有毒武器。

俄罗斯和乌克兰都指控对方在打了近3年的这场冲突中使用化学武器，基辅的西方盟邦也声称莫斯科使用了违禁武器。

禁止化学武器组织透过声明表示：「禁止化学武器组织指定的两个实验室对这些样本进行分析…结果显示一枚手榴弹和一份土壤样本…含有被称为CS的镇暴剂。」

禁止化学武器组织指出，这是乌克兰战事活跃区域首度证实出现镇暴气体。

总部位于荷兰海牙（The Hague）的禁止化学武器组织订定的「禁止化学武器公约」（CWC），严格禁止在非镇暴情况下作为「战争手段」使用CS等镇暴剂。

CS瓦斯虽不致命，但会对肺部、皮肤和眼睛造成强烈刺激。

这项发现预料将成为下周在海牙召开的年度大会上讨论的焦点，届时与会的公约签署国将检视公约遵守情况。

禁止化学武器组织表示，乌克兰方面已要求派遣技术团队，并在上月拜访禁止化学武器组织期间提交了3份样本。

乌克兰表示，这些样本是在9月20日乌克兰中部第聂伯罗州（Dnipropetrovsk）伊林卡（Illinka）村附近发生一起事件后搜集的。

英国和美国都指控俄罗斯违反禁止化学武器公约，自2022年大举入侵乌克兰以来使用毒剂氯化苦（chloropicrin，三氯硝基甲烷）和镇暴剂。

禁止化学武器组织今年5月表示，组织当时收到有关俄军在乌克兰境内使用氯化苦的资讯「证据不足」；克里姆林宫则称这些指控「毫无根据」。