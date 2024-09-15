秘鲁前总统藤森谦也葬礼 身后评价两极

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（法新社利马14日电） 秘鲁今天为前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）举行葬礼，在经过3天全国哀悼后，民众向这位评价两极的前总统告别。

法新社报导，藤森于1990年至2000年总统任内终结左派游击队的血腥叛乱，且稳定经济有功，因而受到许多秘鲁民众的尊崇。

43岁商人格拉多斯（Edgar Grados）长途跋涉100多公里来送藤森最后一程，直说藤森「有打击恐怖主义的勇气」。

但在其他人看来，藤森是渴求权力的独裁者，强行实施多项侵犯人权的政策而入狱16年。

86岁的藤森与癌症搏斗多年后，本月11日过世。

首都利马（Lima）可容纳1500人的国家剧院（National Theatre）内，藤森的女儿惠子（Keiko）在葬礼弥撒仪式中说父亲遭「不公监禁16年」，并说： 「父亲您终于摆脱了仇恨和报复」。

哀悼者鼓掌高呼Chino、Chino。许多秘鲁人因藤森谦也有亚洲血统而给他取了Chino（中国人）的外号，即便他的家族来自日本。

国家剧院会场外，另有数百人拿着藤森人偶或照片透过大萤幕观礼。

12日和13日这两天，有数千人排了好几个小时的队等着瞻仰他的灵柩。一名30岁民众说：「一位为国家带来和平、经济稳定、自由和民主的总统过世了。他留下伟大成就。」

但藤森任内的军方屠杀事件受害者遗族却叹说，藤森「还没对（受害者）家族表达悔恨就进了坟墓」。（译者：纪锦玲）