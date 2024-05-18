秘鲁将跨性别者归类为精神病患者 LGBTQ+团体抗议

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（法新社利马17日电） 秘鲁政府一项修改健保的新法令将变性及性别认同等归入心理健康问题层面，可列入基本健康保险计画（PEAS）保障，然而却遭LGBTQ+团体挞伐，于今天发起抗议。

秘鲁政府公布的政令，将变性、双重角色变装癖、童年时期性别认同障碍、其他性别认同障碍、恋物癖、性取向自我失调等增列进心理健康范畴。

秘鲁政府5月10日修订可纳保的健康要件清单，相关健保自2021年起提供心理健康治疗福利，其中包括为跨性别者提供服务。

但在修正内容里，秘鲁卫生部使用「精神障碍」（mental disorder）一词形容性别认同等议题。世界卫生组织（WHO）早已在跨性议题扬弃此一术语。

相关团体呼吁在5月17日「国际免于恐同日」（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia）于首都利马示威。

但秘鲁政府表示不会撤销修正。卫生部官员阿尔瓦德拉多（Carlos Alvadrado）告诉法新社，撤销将「剥夺获得医疗的权利」。

秘鲁卫生部先前坚称，不认为性别多元是一种病，还在声明中表示「我们尊重性别认同，拒绝污名化性别多元」。

秘鲁卫生部称修正纳保要件目的只是为扩大心理健康覆盖范围，让想要或需要的人「充分行使健康和福祉的权利」。

不过全国LGTBIQ+协调组织（Coordinacion Nacional LGTBIQ+）维权人士卡马丘（Gianna Camacho）告诉法新社：「我们要求废除这项恐跨性和暴力的法令，这违背我们秘鲁的跨性别身分认同。我们没有精神病，也没有任何精神障碍。」