秘鲁总统不得人心 还给自己大幅加薪

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（法新社利马2日电） 秘鲁政府今天宣布，人民满意度极低的总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）将自己的薪水调增1倍，她的任期仅剩1年。

依照官方命令，这名63岁的国家元首将领取月薪1万美元（约新台币29万元）。她正面临国内帮派暴力激增引发的抗议行动。

总统府办公室5月时否认关于博鲁阿尔特将获加薪的报导。

经济部长佩雷-雷耶斯（Raul PerezReyes）说明，新的薪俸数字是在12个拉丁美洲国家元首进行比较后确定的。在此之前，博鲁阿尔特的薪水在12个国家中排名第11位，仅高于玻利维亚总统。

博鲁阿尔特的支持率5月徘徊在2％左右，因此这项宣布并未受到好评。

经济学家伊斯基耶多（Jorge Gonzales Izquierdo ）在N电视台（N television）表示：「鉴于她的支持率趋近于零，现在宣布这个消息是最糟糕的时机。」

博鲁阿尔特2022年12月上台后，她的整个任期都充满了抗议活动，同时各种丑闻、调查、争议和帮派暴力激增。

她现在有十几项调查缠身，其中一项调查是她据称接受奢华珠宝与手表礼物却未申报，这起丑闻被称为「劳力士门（Rolexgate）」。（实习编译：柯采瑜/核稿：陈政一）