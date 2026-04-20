秘鲁总统大选计票结果延后 数千民众上街头抗议

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（法新社利马19日电） 法新社报导，今天至少有3000名秘鲁民众在首都利马（Lima）示威，要求清点总统大选的计票结果。暂居得票第三名的保守派候选人亚里阿嘉指控选举舞弊。

国家选举程序办公室（ONPE）先是因为运送选票等后勤作业混乱，而遭指控有违规情事和舞弊。如今极保守派候选人亚里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）的支持者，以及多个公民团体走上街头，要求他们的选票必须受到尊重。

示威者聚集在国家选举程序办公室附近，挥舞旗着帜及标语，高喊「拒绝舞弊、尊重选票」等口号。

64岁选民瓦维德（Edith Valverde）向法新社表示：「这次选举已经是舞弊了，但当局不愿承认；我们会为自己的选票奋战到底。」

一名官员昨天表示，由于投票作业混乱、选情胶着，总统大选第一轮的计票结果，将延至5月中旬才公布。

法新社报导，选举至今已开出93.4％选票，日裔右派候选人藤森惠子（Keiko Fujimori）以17％支持度暂时领先。

首轮结果的前两名，将进入6月的第2轮决选。

左派候选人桑杰士（Roberto Sanchez）获得12％选票，目前居第二；亚里阿嘉则以11.9％紧追在后居第三，形成拉锯。

曾担任利马市长的亚里阿嘉对开票延误批评最激烈。他在无证据下指控选举出现舞弊，要求这次选举无效。

此次选举因首都利马部分投票所出现选票未及时送到情况，选举过程一度混乱，而必须将投票延至20日才结束。尽管如此，欧洲联盟（EU）的选举观察团仍给予这次选举正面评价。

政局长期动荡的秘鲁，过去8任总统中，有4人遭国会弹劾。今年4月的总统大选，有创纪录的35位候选人参选。（编译：纪锦玲）